مصدر: استئناف إنتاج النفط تدريجيا بعد الانتهاء من إصلاح خط أنابيب ليبي

مصدر: استئناف إنتاج النفط تدريجيا بعد الانتهاء من إصلاح خط أنابيب ليبيالأحد، 31 ديسمبر 2017 10:30 م
النفط-ارشيفيه-
رويترز
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قال مهندس بالشركة المشغلة لخط الأنابيب النفطي الليبي الذي تعرض لانفجار أنه تم الانتهاء من إصلاح الخط الذي تضرر جراء ما يشتبه أنه هجوم قبل خمسة أيام.
وذكر المهندس اليوم الأحد أنه يجري استئناف الإنتاج تدريجيا بعد الانتهاء من الإصلاحات.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء على مسافة 130 كيلومترا جنوبي ميناء السدر تسبب في خفض إنتاج ليبيا من النفط بما يتراوح بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا.
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