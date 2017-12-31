مصادر يمنية عسكرية: تفكيك ألغام فى 3 حقول زرعها الحوثيون بمحافظة الحديدة





عدن (أ ش أ)

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمنى، اليوم الأحد، من تفكيك ألغام ثلاثة حقول زرعتها ميليشيات الحوثى فى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن قوات الجيش انتزعت مئات العبوات الناسفة والألغام البحرية فى الخوخة، والتى تم العثور عليها عقب تحريرها من ميليشيات الحوثي، كما عثرت على معمل تصنيع خاص بالعبوات الناسفة والألغام تابع للحوثيين فى الخوخة.

وأكدت المصادر، أن الفرق الهندسية تواصل عملها حيث زرعت ميليشيات الحوثى آلاف الألغام والعبوات الناسفة، وكذا الألغام البحرية بشكل عشوائى وكثيف.

وكان القائد بالمقاومة الشعبية اليمنية عبد الرحمن الحجري، قد أعلن -فى وقت سابق-، مقتل 100 عنصرا من ميليشيات الحوثى وإصابة العشرات فى هجوم فاشل شنته المليشيات على مديرية الخوخة فى محافظة الحديدة غرب اليمن.