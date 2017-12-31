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مسلمون وأقباط يحتفلون بالعام الجديد فى كنيسة الدوبارة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:49 م
مسلمون وأقباط يحتفلون بالعام الجديد فى كنيسة الدوبارة احتفالية كنيسة قصر الدوبارة


سارة علام
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احتشد آلاف المسلمين والأقباط فى كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية بالتحرير وفى السرادق المنصوب أمامها للاحتفال بأعياد رأس السنة والعام الجديد.

بدأت الاحتفالات بفريق ترانيم وكورال الكنيسة منذ قليل وسط استعدادات أمنية غير مسبوقة وبوابات إلكترونية وتفتيش للداخلين والخارجين من كافة أبواب الكنيسة.

 


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