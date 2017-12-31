مستشفى الواسطى ببنى سويف تستقبل شاب مصاب بطعنة نافذة فى مشاجرة

مستشفى الواسطى ببنى سويف تستقبل شاب مصاب بطعنة نافذة فى مشاجرةالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:09 ص
مستشفى الواسطى ببنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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استقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف شاب مصاب بطعن نافذ بالبطن فى مشاجرة نشبت بقرية الرقة التابعة لمحافظة الجيزة والقريبة من مدينة الواسطى.
واستقبل المستشفى المركزى "فارس مصطفى عبد العزيز "- 17 سنة مقيم قرية الرقة مصاب بطعنة نافذة بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالته.
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