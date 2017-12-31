مستشفى الواسطى ببنى سويف تستقبل شاب مصاب بطعنة نافذة فى مشاجرة





بنى سويف :هانى فتحى

استقبل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف شاب مصاب بطعن نافذ بالبطن فى مشاجرة نشبت بقرية الرقة التابعة لمحافظة الجيزة والقريبة من مدينة الواسطى.