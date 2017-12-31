video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة": ينقصنا المناخ المناسب لريادة الأعمال

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:00 ص
"مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة": ينقصنا المناخ المناسب لريادة الأعمال ريادة الأعمال


رانيا فزاع
إضافة تعليق

هى عملية إنشاء منظمة جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهى بالتحديد إنشاء عمل أو أعمال جديدة أو الاستجابة لفرص جديدة عامة، هذا هو تعريف مفهوم ريادة الأعمال وفقا لمحرك البحث العالمى جوجل.

والذى تتجه إليه أنظار جميع العاملين فى العالم الآن باعتباره الوسيلة الأفضل فى الاستثمار، وبحسب استبيان جديد أصدره موقع للتوظيف فى الشرق الأوسط، فإن 62٪ من العاملين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص أو امتلاك شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار، قال 82٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً بأنهم إما يفكرون فى إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك فى الماضى.

علاء الصفتى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن ريادة الأعمال لأمر يحب أن يتجه إليه الكثيرون ولكن ينقصهم المناخ اللازم للتنفيذ، على عكس ما يحدث فى أمريكا وأوروبا التى توفر مناخ مناسب لريادة الأعمال.

وأكد الصفتى أن ما ينقصنا هو تذليل العقبات أمام رواد الأعمال أو من لديهم فكرة لمشروعات صغيرة يرغبون فى تنفيذها، وتتضمن هذه العقبات فى رأيه هى تسهيل الإجراءات وتوفير الفرص المناسبة، عن طريق توفير دليل توعوى ليقدم معلومات كافية عن كيفية البدء فى مشروع وإنشائه وما هى الخطوات اللازمة للتنفيذ، دون أن يسخر أحد من صاحب الفكرة أو تجعله يخجل حتى من طرحها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصناعة: استراتيجية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر

ريادة الأعمال

المشروعات الصغيرة



لا تفوتك
محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة

محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة

3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب

3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب

ياسمين رئيس بـ"SNL بالعربى" على ON E: معايا مشكلة فى الشبه مع عمرو جمال

ياسمين رئيس بـ"SNL بالعربى" على ON E: معايا مشكلة فى الشبه مع عمرو جمال

من داعش إلى زفاف ميسي.. شاهد كل ما فاتك خارج ملاعب العالم فى 2017

من داعش إلى زفاف ميسي.. شاهد كل ما فاتك خارج ملاعب العالم فى 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة