"مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة": ينقصنا المناخ المناسب لريادة الأعمال





رانيا فزاع

هى عملية إنشاء منظمة جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهى بالتحديد إنشاء عمل أو أعمال جديدة أو الاستجابة لفرص جديدة عامة، هذا هو تعريف مفهوم ريادة الأعمال وفقا لمحرك البحث العالمى جوجل.

والذى تتجه إليه أنظار جميع العاملين فى العالم الآن باعتباره الوسيلة الأفضل فى الاستثمار، وبحسب استبيان جديد أصدره موقع للتوظيف فى الشرق الأوسط، فإن 62٪ من العاملين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون العمل لحسابهم الخاص أو امتلاك شركاتهم الخاصة إذا توفر لهم الخيار، قال 82٪ من الأشخاص الذين يعملون حالياً بأنهم إما يفكرون فى إنشاء شركتهم الخاصة أو أنهم حاولوا القيام بذلك فى الماضى.

علاء الصفتى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن ريادة الأعمال لأمر يحب أن يتجه إليه الكثيرون ولكن ينقصهم المناخ اللازم للتنفيذ، على عكس ما يحدث فى أمريكا وأوروبا التى توفر مناخ مناسب لريادة الأعمال.

وأكد الصفتى أن ما ينقصنا هو تذليل العقبات أمام رواد الأعمال أو من لديهم فكرة لمشروعات صغيرة يرغبون فى تنفيذها، وتتضمن هذه العقبات فى رأيه هى تسهيل الإجراءات وتوفير الفرص المناسبة، عن طريق توفير دليل توعوى ليقدم معلومات كافية عن كيفية البدء فى مشروع وإنشائه وما هى الخطوات اللازمة للتنفيذ، دون أن يسخر أحد من صاحب الفكرة أو تجعله يخجل حتى من طرحها.