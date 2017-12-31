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مسئول عسكرى عراقى: الأوضاع الأمنية بقضاء الحويجة مستقرة دون تواجد لـ"داعش"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:23 م
مسئول عسكرى عراقى: الأوضاع الأمنية بقضاء الحويجة مستقرة دون تواجد لـ"داعش" داعش


بغداد (أ ش أ)
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قال العميد الركن شيرزاد عزيز رشيد قائد الفرقة 20 فى الجيش العراقى المتمركزة فى كركوك اليوم"الأحد" إن الأوضاع الأمنية مستقرة فى قضاء الحويجة ونواحيها، نافيا ما تردد عن تواجد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى القضاء.

وأضاف رشيد،وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن جولة ميدانية فى الحويجة أظهرت أن المواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية والدوائر الحكومية تمارس مهامها بصورة جيدة.

وأكد أن الأنباء التى تحدثت عن تواجد عناصر التنظيم الإرهابى لا صحة لها، مشيرا إلى أن قوات اللواء (60) فى الفرقة (20) تنفذ عمليات استباقية ولا يوجد أى نشاط لـ "داعش" والقطع العسكرية منتشرة فى عموم المناطق وتؤمن المواقع التى تنتشر بها. 


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