مرض نفسى يدفع ربة منزل للانتحار بكرداسة

جثة ـ صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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انتحرت ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بكرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث أنها تعانى من مرض نفسى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بانتحار ربة منزل.
وبإجراء التحريات تبين أنها كانت تعانى من مرض نفسى دفعها للانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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