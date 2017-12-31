مدير مرور بورسعيد: تجهيز ساحة جديدة لتدريب الأطفال على العلامات المرورية





بورسعيد- محمد عزام

قال العميد محمد بصلة، مدير إدارة مرور بورسعيد، إنه يتم تجهيز ساحة جديدة لتعليم الأطفال القيادة والتعليمات والعلامات المرورية وتوفير سيارات صغيرة كالألعاب للتدريب عليها وذلك بالتزامن مع تجهيز الساحة الكاملة لاختبارات رخص القيادة الجديدة.

وأكد "بصلة"، لليوم السابع، خلال زيارة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لإدارة المرور، أنه سيتم الانتهاء من تجهيز ساحة الأطفال خلال شهر ونصف على أن يتم استقبالهم بها بدلا من المدارس.

وأبدى محافظ بورسعيد، سعادته من المنظومة الإدارية داخل إدارة المرور والتطور الملحوظ الذى تشهده وينعكس على السيولة والحركة المرورية بشوارع وميادين المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر المقدم حسن السخرى، رئيس مباحث إدارة المرور، مشيدا بدوره البارز فى ضبط أى من المخالفين للقوانين.

وبلقاء محافظ بورسعيد مع عدد من المواطنين وسؤالهم حول الأداء بالإدارة، أشادوا بتطوير الادارة وانتهاء الاجراءات سريعا إضافة إلى التعامل الجيد من قبل الموظفين.

وأعرب مواطنون عن سعادتهم لتلقيهم خدمة جيدة داخل إدارة مرور بورسعيد قائلين "مصالحنا بتخلص بسرعة" .