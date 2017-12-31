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مدير أمن سوهاج يتفقد الحالة الأمنية استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:30 م
مدير أمن سوهاج يتفقد الحالة الأمنية استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد الجولة


سوهاج محمود مقبول
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تفقد اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، يرافقه اللواء حسن محمود حكمدار المديرية، واللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وعدد من القيادات الأمنية مساء اليوم الأحد الحالة الأمنية استعدادًا للاحتفالات الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد وذلك بمطرانية الأقباط بميدان الثقافة ومطرانية الأقباط بأخميم.

ومن جانبه أكد اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج أن المديرية رفعت حالة الاستنفار الأمنى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من أجل تأمين احتفالات الأخوة الأقباط، مشددًا على أن هناك عمليات تأمين مشددة للأديرة والمطرانيات والكنائس بمختلف أنحاء المحافظة والبالغ عددها 385 كنيسة ودير ومطرانية وذلك بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزى ومجموعات فض الاشتباك ومجموعات قتالية وضباط وأفراد المباحث، لافتًا إلى أنه سيتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى الكنائس والمطرانيات بالإضافة لكمائن ونقاط تفتيش بنطاقها وفى بدايات الشوارع المؤدية لها لإحكام فحص المترددين عليها وتوسيع دائرة الاشتباه وسيتم تحويل خط سير السيارات إلى الشوارع الجانبية وتم وضع بوابات تأمين وإنذار للكشف عن الأسلحة والمفرقعات على أبواب الكنائس والمطرانيات.

وأشار مدير أمن سوهاج إلى تفعيل نظام المراقبة باستخدام الكاميرات وذلك بكل الميداين والشوارع ومناطق دور العبادة القبطية على مدار الساعة وكل تلك الكاميرات تم توصيلها لغرفة العمليات الموجودة بمديرية الأمن من أجل سرعة وسهولة التواصل مع الأحداث والتعامل الفورى لها.

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