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الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:12 ص
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مدير أمن السويس: خطة كاملة لتأمين المواطنين فى احتفالات رأس السنة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:00 ص
مدير أمن السويس: خطة كاملة لتأمين المواطنين فى احتفالات رأس السنة اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس


السويس- سيد نون
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 قال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إننا مستعدون تماما لتأمين احتفالات رأس السنة سواء داخل مدينة السويس أو فى العين السخنة، وأنه توجد دوريات أمنية مكثفة بجميع طرق العين السخنة وطريق القطامية.

وأكد محمد جاد لـ"اليوم السابع"، أنه دائما خلال احتفالات رأس السنة يقبل المواطنون بالمحافظة على كورنيش السويس الجديد، وتم وضع خطة أمنية كاملة لمنع حدوث تكدس مرورى بالكورنيش، خاصة مع تنظيم المطاعم والكافتيريات.

وأشار محمد جاد، أنه إلى الآن لم يصلنا أى طلب لتأمين حفلات غنائية كبيرة بالعين السخنة، لأنه عندما يتم تنظيم حفل كبير يقوم القائمين عليه بتقديم طلب لمديرية أمن السويس من أجل القيام بالتأمين.

وأكد محمد جاد، أنه بالتزامن مع تأمين الاحتفالات بالعام الجديد، يتم تأمين الكنائس فى جميع أحياء المحافظة، وتوجد دوريات أمنية طوال الـ24 ساعة فى جميع شوارع المحافظة.

وأشار مدير أمن السويس، انه يوجد تنسيق كامل بين جميع الأجهزة الأمنية بالمحافظة خلال تنفيذ خطة تامين دور العبادة بالمحافظة.


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