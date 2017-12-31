مدير أمن أسيوط يفاجئ خدمات تأمين الكنائس فى ليلة رأس السنة





أسيوط ـ محمود عجمى

أجرى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، منذ قليل، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد خدمات تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية بمدينة أسيوط تزامناً مع احتفالات الأقباط برأس السنة الميلادية.

ووجه مدير أمن أسيوط ؛ قوات التأمين المتواجدة أمام الكنائس والابراشيات باليقظة التامة أثناء الخدمة وتوسيع دائرة الاشتباه وتحقيق أقصى درجات التأمين، مشدداً على فحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الالكترونية ومنع مرور أي مواطن إلا بالتحقق من هويته الشخصية "الرقم القومي" تنفيذاً للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية.

كانت محافظة أسيوط قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة؛ حيث فرضت طوق أمني وحواجز مرورية لمنع مرور السيارات أمامها بالإضافة إلى الأكمنة المتحركة والثابتة بشوارع وميادين مدينة أسيوط ، بمشاركة قوات من حماية المواطنين من الجيش أمام أبواب الكنائس والمطرانيات بمراكز وقرى المحافظة.