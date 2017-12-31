محكمة جنايات القاهرة تفض اليوم أحراز المتهمين بـ"هدايا الأهرام"





كتب كريم صبحى

تفض محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسنى الضبع، أحراز 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين هم فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبد الفتاح

ويواجه إبراهيم نافع ومرسى عطا الله وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد اتهامات بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.