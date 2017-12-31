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محامون يتظاهرون على سلالم نقابتهم لرفض شروط القيد وتنقية الجداول

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:19 م
محامون يتظاهرون على سلالم نقابتهم لرفض شروط القيد وتنقية الجداول وقفة المحامين


كتب محمد عبد العظيم - تصوير محمود فخرى
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نظم عدد من المحامين ،  وقفة احتجاجية على سلم نقابة المحامين ظهر اليوم الأحد، لرفض قرارات مجلس النقابة بشأن شروط القيد وتنقية الجداول، رافعين بعض اللافتات مثل "المحاماة خط احمر" و"نرفض قرارات مجلس النقابة فى تنقية الجداول".

وردد المحامون بعض الهتافات التى تعبر عن رفضهم لقرارات مجلس النقابة حول شروط القيد، مثل "المحامى مش جبان.. المحامى فى كل ميدان"، و"النقابة مش تكية" و"على وعلى الصوت النقابة مش هتموت" و"قرار باطل"، وغيرها من الهتافات الرافضة لشروط القيد الجديدة.

وأكد المحامون المشاركون ، أن شروط القيد فى نقابة المحامين وفقا لقانون النقابة، لم تنص على التعديلات الجديدة التى يرغب مجلس النقابة فى فرضها على المحامين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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