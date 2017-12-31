محافظ كفر الشيح : الإنتهاء من إنشاء 3030 وحدة سكنية فى 5 مدن

محافظ كفر الشيح : الإنتهاء من إنشاء 3030 وحدة سكنية فى 5 مدنالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:09 م
اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ ،تم إنشاء 3030 وحدة سكنية، منهم 1970 وحدة سكنية جاهز للتسليم ،ويبقى 1060 وحدة سكنية تحت التشطيب، بمراكز قلين وبلطيم وبرج البرلس والحامول وبيلا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، ل " اليوم السابع " ، إنه تم نقل القمامة من على مساحة 7 أفدنة من مقلب القمامة غرب مدينة كفر الشيخ ومتبقي نقل القمامة من على 4 أفدنة أخرى لإقامة وحدات الإسكان الاجتماعي عليها.
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