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محافظ قنا: بدء تنفيذ مشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:21 م
محافظ قنا: بدء تنفيذ مشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى اجتماع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
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صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أنه سيتم بدء تنفيذ مشروعات الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى المقدر بـ500 مليون دولار والذى تم تخصيصه لمحافظتى قنا وسوهاج لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر للتخطيط والتنمية المحلية ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية . 

أوضح الهجان فى بيان، أنه تم تخصيص مبلغ 931 مليون جنيه لخطة السنة الأولى والتى تستهدف توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بكل أنحاء المحافظة واستكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة وتطوير المناطق الصناعية وتطوير البنية التكنولوجية والتطوير المؤسسى والتدريب وتنمية القدرات وتحسين تقديم الخدمات ومشروعات الدعم الفنى للمحافظة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل على أن يتم تنفيذ المشروعات مع بداية شهر يناير 2018 .

من جانبه أكد هشام الهلباوى أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة والمشروعات ذات النفع العام كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء مطالبا المسئولين بسرعة مراجعة وتحديث المقايسات التقديرية للمشروعات المزمع البدء بها مع توضيح العائد التنموى لكل مشروع والهدف منه، لافتا إلى أن إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية قامت بإعداد نماذج بيانية تم ملؤها بكل قرية مُوضَح بها أهداف المشروع والنفع العام منه وغرضه.

وأكد محافظ قنا أن القرض سوف يساهم فى تحسين قطاع الأعمال والقدرة التنافسية ومبادرة عمل التكتلات الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.


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