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محافظ دمياط ومدير الأمن يتفقدان تأمين الكنائس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:18 م
محافظ دمياط ومدير الأمن يتفقدان تأمين الكنائس جانب من الجولة


دمياط - معتز الشربينى
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تفقد اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عدداً من كنائس المحافظة ، بمرافقة اللواء مجدي أبو العز مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

حيث تفقد  كنيسة الروم الأرثوذكس كما تفقد الإجراءات الأمنية بكنيسة العذراء مريم وكنيسة سان جورج .وشدد  على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة، مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة والجيش بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة في فرض السيطرة الأمنية، وتكثيف الإجراءات الأمنية حول جميع الكنائس.

 

وأكد المحافظ على مسؤولية الجميع عن أعمال التامين ، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة ،مع التعاون والدعم المستمر  من الكنيسة لتمر الأعياد بسلام وأمان ويسعد الجميع بالأعياد وهو ما كلف به رئيس الجمهورية كل المسئولين.

 

كما قام اللواء مجدي أبوالعز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط بالمرور على الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة (دمياط - رأس البر - دمياط الجديدة ) وتابع  إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية. وحرص مدير الأمن  خلال جولته على التأكيد على خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، وجاهزية القوات لمجابهة اى خطر وتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

 

كما شدد أبو العز خلال جولته على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.


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