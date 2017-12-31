محافظ بورسعيد يطالب رؤساء الأحياء بزيادة معدلات الأداء





بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، مع رؤساء وسكرتيرى الأحياء، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة ما تحقق من أعمال خلال المرحلة الماضية، وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن هناك جهودًا يتم بذلها، لكنه يطالب بزيادة معدلات الأداء، والاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية والرئيسية سويًا، بجانب دهان "بلدورات" الأرصفة، وصيانة أعمدة الإضاءة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء وتطوير الحدائق.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، وأن المواطن البورسعيدى يستحق دائمًا الأفضل، كذلك يجب أن يعى الجميع ما أهمية تمر به المحافظة من طفرة اقتصادية غير مسبوقة كقاطرة للتنمية لمصر، مما سيجعلها جاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، لذلك يجب أن تكون المحافظة بكافة أحيائها فى أبهى صورها.