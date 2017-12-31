محافظ الشرقية يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة مشاكل مركز بلبيس

محافظ الشرقية يعقد اليوم اجتماعا لمناقشة مشاكل مركز بلبيسالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:00 ص
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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يعقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اجتماعا فى مركز بلبيس لمناقشة مشاكل المركز.
وقال عبدالمجيد عارف رئيس مدينة بلببيس، لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ سيترأس الاجتماع بحضور وكلاء وزارة ومديرى الإدارت المعينة والجهات المختصة، ومن المقرر مناقشة مشاكل المركز، ونسب تنفيذ المشروعات التنموية من الخطة الاستثمارية من العام الجارى، ومتابعة مشاكل الصرف الصحى، مياه الشرب، الطرق والنظافة.
تجدر الإشارة، أن محافظ الشرقية أعلن عن عقد اجتماعات أسبوعية، فى كل مراكز المحافظة، لمناقشة مشكلات المراكز على أرض الواقع، حيث بدأها الأسبوع الماضى بمركز فاقوس.
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