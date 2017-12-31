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محافظ الشرقية: إنشاء 11 مدرسة و3 مراكز شباب فى بلبيس قبل نهاية يونيو

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:36 م
محافظ الشرقية: إنشاء 11 مدرسة و3 مراكز شباب فى بلبيس قبل نهاية يونيو اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنشاء 11 مدرسة بتكلفة 54 مليون جنيه بمركز بلبيس، والانتهاء منهما فى 30 يونيو المقبل، لتدخل الخدمة العام الدراسى الجديد لتساهم وبشكل كبير فى تقديم تعليم جيد وتعمل على القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المتابعة الأسبوعى بحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام، وعارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومديرى المديريات الخدمية، والإدارات النوعية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز بلبيس.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال إنشاء المدارس الجارى تنفيذها وإلزام الجهات المنفذه بالجدول الزمنى المحدد لانتهاء الأعمال والمقرر قبل 30 / 6.

من جانبه أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أن عام 2016 م / 2017 م تم تسليم 12 مدرسة بمركز بلبيس بتكلفة 33 مليون جنيه والعام المالى الحالى 2017 / 2018 م، جارى إنشاء 11 مدرسة بتكلفة 54 مليون جنيه، وطرح 19 مدرسة أخرى بتكلفة 110 ملايين جنيه، والصيانة بعدد 4 مدارس بلبيس، بالإضافة إلى إنشاء وتجديد 16 مدرسة وأعمال تطوير وتوسيع لعدد 9 مدارس تنفذ من خلال المنحة الألمانية المقدمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ومدينة بلبيس .

وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة الانتهاء من إنشاء مراكز شباب ميت حمل وكرمله والسلام بمركز بلبيس لتحقيق الاستفادة للشباب بقضاء أوقات فراغهم بالمركز فى ممارسة الرياضة والثقافة وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والهدامة التى تضر المجتمع .. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المتابعة الأسبوعى والمنعقد بمركز بلبيس .

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لرفع ناتج تطهير الترع والمجارى المائية حتى لا تتحول لمقالب قمامة تضر البيئة والصحة العامة للمواطنين.


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