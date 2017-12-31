محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران دير القديسة دميانة لتفقد الحالة الأمنية

زار الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، دير القديسة دميانة، ومعه عدد من التنفيذين، وإلهامى عجينة عضو مجلس النواب، حيث استقبل الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ جميع الحضور واستقبل التهنئة منهم بأعياد الميلاد المجيدة.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن التأمينات المقامة بمحيط الكنيسة، كما تفقد جميع الخدمات والأسلحة الخاصة بالقوات، مطالبًا الضباط المكلفين بضرورة اليقظة وسرعة رد الفعل والتعامل بجدية مع الجميع، واطمئن على عمل البوابات الإلكترونية الموجودة للتأكد من عملها.

ووجه بضرورة وجود مسافة كافية عند مدخل الكنيسة وإنشاء أنبوب مؤمن لدخول الرواد ووجه التحية للأفراد وناقشهم فى كيفية التعامل مع رواد الكنائس وفى حالات الاشتباه وكذلك التعرف على هوياتهم الشخصية والقبض على من يرفض إبراز بطاقته الشخصية وذلك بالتنسيق مع كشافة الكنيسة إضافة لتأمين جميع الشوارع المحيطة بالكنيسة ومنع وقوف السيارات بمحيط جميع الكنائس.