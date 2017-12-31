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الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:30 م
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قبل أعياد الميلاد..

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران دير القديسة دميانة لتفقد الحالة الأمنية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:22 م
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران دير القديسة دميانة لتفقد الحالة الأمنية محافظ الدقهلية بدير دميانة


الدقهلية شريف الديب
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زار الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، دير القديسة دميانة، ومعه عدد من التنفيذين، وإلهامى عجينة عضو مجلس النواب، حيث استقبل الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ جميع الحضور واستقبل التهنئة منهم بأعياد الميلاد المجيدة.

 

وتفقد المحافظ ومدير الأمن التأمينات المقامة بمحيط الكنيسة، كما تفقد جميع الخدمات والأسلحة الخاصة بالقوات، مطالبًا الضباط المكلفين بضرورة اليقظة وسرعة رد الفعل والتعامل بجدية مع الجميع، واطمئن على عمل البوابات الإلكترونية الموجودة للتأكد من عملها.

 

ووجه بضرورة وجود مسافة كافية عند مدخل الكنيسة وإنشاء أنبوب مؤمن لدخول الرواد ووجه التحية للأفراد وناقشهم فى كيفية التعامل مع رواد الكنائس وفى حالات الاشتباه وكذلك التعرف على هوياتهم الشخصية والقبض على من يرفض إبراز بطاقته الشخصية وذلك بالتنسيق مع كشافة الكنيسة إضافة لتأمين جميع الشوارع المحيطة بالكنيسة ومنع وقوف السيارات بمحيط جميع الكنائس.

 
الانبا بيشوي ومحافظ الدقهلية بدير دميانة
الأنبا بيشوى ومحافظ الدقهلية بدير دميانة

 

محافظ الدقهلية بدير دميانة
محافظ الدقهلية بدير دميانة

 

محافظ الدقهلية ومدير الامن داخل دير دميانه (1)
محافظ الدقهلية ومدير الأمن داخل دير دميانة

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