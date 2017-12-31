محافظة الأقصر تعرض حصاد الإنجازات والمشروعات والخدمات للمواطنين فى 2017





الأقصر – أحمد مرعى

عرضت محافظة الأقصر الإنجازات التى تمت فى عام 2017 فى مجالات الصحة والتربية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان، والكهرباء والطرق والكبارى وتحسين البيئة والزراعة، حيث حققت عدة إنجازات مميزة فى مختلف المجالات لخدمة المواطن الأقصرى.

وفيما يلى حصاد رسمى من محافظة الأقصر لعام 2017:

ففى قطاع الصحة.. تم الانتهاء من أعمال انشاء مستشفى أرمنت المركزى الجديد مع نقل تبعية المستشفى الى أمانة المراكز الطبية المتخصصة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتم الإنتهاء من تطوير مستشفى الأقصر العام، وتحديث وتطوير مدرسة التمريض بالمستشفى، وزيادة أجهزة الغسيل الكلوى الى 50 جهاز بالمستشفى، وتوريد 20 حضانة جديدة (صندوق تحيا مصر ) وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى مؤتمر الشباب باسوان، وزيادة عدد الحضانات بمستشفى الاقصر الدولى الى 40 حضانة، ودعم قسم الحضانات بمستشفى الأقصر العام بعدد 31 حضانة اضافية جديدة، وصول نسب تنفيذ الأعمال بمستشفى اسنا المركزى الجديد ( انشاء جديد ) إلى 85%، ووصول نسب تنفيذ الأعمال بمستشفى العديسات ( انشاء جديد ) إلى80%، ووصول نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفى البياضية العام ( تطوير ) إلى 70%، ووصول نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفى الأقصر الدولى ( تطوير ) 40% مدنى، وجارى انشاء مركز تدريب للاطباء بمستشفى الاقصر الدولي.

كما تم دخول 4 مستشفيات من مستشفيات التكامل التى كانت متوقفة عن العمل بالأقصر ضمن برنامج وزارة الصحة (وحدات صحية متميزة لصحة المراة والطفل ) وهى مستشفى الضبعية– الكيمان – الزينية- العشى، وجارى نهو تطوير الوحدات الصحية بالدبابية، ونجع غريب، وجزيرة الكيمان، وتوماس 2، والشيخ أحود، وحاجر الضبعية، وإنشاء مركز لوجيستى للأدوية والمستلزمات الطبية واستغلال المبنى الخاص بالمخبز المليونى والذى توقف عن العمل ليصبح مقر للمركز، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من انشاء مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان، وتمت الموافقة على تخصيص أرض مستشفى القرنة 2100 م2، وتم إدخالها موازنة العام المالى كدراسات، وسيتم العمل بها بدء من العام المالى القادم، وتم تدبير 7 ملايين جنيه لإعادة بناء وحدة الشيخ موسى (بالكرنك ) وتم الإسناد الى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجارى إجراءات التسليم، ولسد العجز فى الفنيين والمراقبين الصحيين فى المنشآت الصحية بالمحافظة وما حولها جارى الإعداد لتنفيذ المعهد الفنى الصحى بالأقصر 5 سنوات (مستشفى إسنا المركزى القديم) وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفى مجال قطاع الإسكان.. وصلت نسبة تنفيذ العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثانية (الزينية- 78 عمارة) إلى 98%، وبلغت نسبة تنفيذ العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الأولى (ارمنت 18 عمارة) 97 %، ونسبة تنفيذ العمل بمشروع التمويل الإمــاراتى (القرنة 12 عمارة) إلى 98% وجارى التجهيز للإفتتاح، وبلغت نسبة تنفيذ العمل بمشروع التمويل الإمــاراتى (أبو قليعى 8 عمارة) إلى 97% وجارى العمل بمحطة رفع أبو قليعى، وتم حل أزمة مشروعات الإسكان المتوقفة منذ عام 2011 والتنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوفير الدعم المالى لاستكمال العمل بالمشروع وتنفيذ أعمال تنسيق مواقع مناطق الإسكان لتكون نواة لمدينة تحيا مصر متكاملة الخدمات بالطود حيث وافق الصندوق على توفير مبلغ 102,6 مليون جنيه لاستكمال أعمال الوحدات السكنية لــــــ 1137 وحدة سكنية، أما فى التخطيط العمرانى فيجرى تجميع عدد الاحوزة العمرانية التى تم توقيعها.

وفى مجال قطاع ميـــــاه الشــــــرب.. بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع انشاء محطة مياه اسنــــا ( محطة الشيخ مسكين ) الى97%، وتم الحصول على تخصيص مبلغ 7 مليون جنيه من وزارة الإستثمار والتعاون الدولى لتوصيل المياه الى المناطق المحرومه، وتم نهو وتشغيل بوستر مياه الحسينات بتكلفة 3,4 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع انشاء محطة مياه القرنة وشبكاتها بطول 70 كم الى100% (تشغيل تجريبى )، ونسبة تنفيذ الأعمال بمحطه مياه كومباكت الحبيل وشبكاتها بطول 7 كم إلى 100% (تشغيل تجريبى )، ونسبة تنفيذ الأعمال بمحطة مياه أبو قليعى إلى 65%، جارى الطرح لبوستر مياه التمن لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة شرق السكة.

أما فى مجال حماية مآخذ المياه بنهر النيل، من التلوث البيئى (بقع السولار والزيت المسربة من الفنادق العائمة) تم توفير مبلغ 3.7 مليون جنيه (تمويل محافظة) لحماية مأخذ محطة مياه الأقصر السطحية، ومحطة نجع الوحدة النقالى بالطود، ومحطة الزينية قبلى النقالى، ومحطة الصعايدة المدمجة، ومحطة طيبة السطحية بالعشى وسيتم البدء بالمشروع 1/1/2018 (مدة تنفيذ المشروع شهرين ).

وفى الإحلال والتجديد بمجال المياة تم إفتتاح محطة مياة الحليلة بمركز إسنا بالمحافظة بعد اعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بدعم ورعاية مؤسسة "مصر الخير" بهدف توصيل المياه إلى أكثر من 45 الف مواطن من أبناء المحافظة والذين يعانون من عدم توافر المياه النظيفة والأمنة، وذلك فى اطار مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 4 محطات نقالى لمياه الشرب بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتم الترسية لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 الف م3 لتصير المحطة بطاقة 68الف م3 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه منحة من الصندوق الإنمائـى العربى الكويتى، وتم تخصيص أرض بمساحة ( 10 أفدنة ) لمحطة مياه شرق اسنا ( الهنادى ) وجارى تكليف احدى الشركات للتصميم والتنفيذ *المشروع منحة أمريكية كومينكس ( بتكلفة 100 مليون جنيه)، وتم خفض مستوى العجز فى خدمات توصيل المياه فى المناطق الساخنة بنسبة 77 % عن طريق ضخ مبالغ مالية من الخطة الاستثمارية للمحافظة لحل مشكلة المناطق الساخنة والتى تعانى من ضعف المياه على مستوى المحافظة، لذا تم تخصيص 25 مليون جنيه إضافية للإنتهاء من كافة المناطق الساخنة بمنتصف عام 2018

وفى مجال قطاع الصرف الصحى.. تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تستهدف خدمة ٣٣٧ ألف و ٣٨٨ نسمة خلال عام ٢٠٣٧، بطاقة استيعابية ٣٦ ألف متر مكعب فى اليوم و تتضمن التوسعات استصلاح غابة شجرية على مساحة ٣٠ فدان، للاستفادة من المياه المعالجة فى زراعتها، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بصرف صحى اسنا إلى 92% وتم التسليم الإبتدائى لمحطة رقم (4)، (5)، (6) وجارى أعمال التسليم لمحطة رقم (3)، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمحطة صرف صحى النجوع قبلى إلى 98%، ونسبة تنفيذ الأعمال بمحطة رفع أبوقليعى إلى 90%مدنى، 98% خط الطرد، 10% ميكانيكا، ونسبة تنفيذ الأعمال بصرف صحى البياضية الشرقية (رواج ) إلى 100%تم التسليم الإبتدائى، ونسبة تنفيذ الأعمال بصرف صحى الحبيل إلى 99%تم النهو وجارى الإعداد لتجارب التشغيل، ونسبة تنفيذ الأعمال بصرف صحى الطود الجديدة إلى 98%جارى الإعداد لتجارب التشغيل.

وفى مجال قطاع الكهربـــــــــــاء والطاقة.. تم التشغيل تجريبى لمحطة الشيخ أحود باسنا 220/66 بتكلفة 170 مليون جنيه، وتم تطوير محطة طيبة والعديسات وانشاء لوحة توزيع بالمنشأة العمارى، وتم الإنتهاء من تحسين أداء وتدعيم مصادر التغذية الحالية لإستيعاب أى أحمال جديدة وذلك تفاديا لأحمال الصيف بـــــــ ( مدينة الأقصر ) بتكلفة 103 مليون(خطة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء)، وتم الإنتهاء من مد وتدعيم شبكات ومحولات، وتحسين الآداء وإحلال وتجديد على مستوى المحافظة بتكلفة 35.704 مليون جنيه (خطة استثمارية 2016-2017 )، وتم تركيب 388 عمود جهد منخفض وعدد 10 عدد 3 عمود هيكلى 12/ /11، وتم استبدال 16 كشك كهرباء بمحول قدرة 500 ك. ف، وتم تمديد كابلات جهد متوسط ومنخفض بطول 4395 متر.

وجارى مد وتدعيم شبكات وخطوط الجهد المتوسط للمنطقة السكنية بالمدامود (78 عمارة ) بتكلفة 20 مليون جنيه ( الإتاحة الأولى من الخطة الاستثمارية 2017/2018 )، وتم استكمال العمل فى مشروع الحزام الاخضر بتكلفة (10.98 مليون جنيه) بتنفيذ شركة مصر العليا وتم عمل التشوينات الكاملة للمشروع، وجارى تأهيل محطة الاقصر غرب بمهمات جهد 66/11 ك .ف بتكلفة (44.42 مليون ) بتنفيذ شركة ايجبماك وجارى العمل بنسبة تنفيذ 82% ( شركة نقل الكهرباء)، وتم انشاء الخط الكهربائى باسنا / الحميدات جهد 66 ك.ف ب بتكلفة (3.80 مليون جنيه ) بتنفيذ شركة ايلجيكت بنسبة تنفيذ 40 % ( شركة نقل الكهرباء)، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لاكثر من 60% من المنازل بمدينة الأقصر وجارى استكمال العمل بالمشروع بمدينة الأقصر.

ويجرى إنشاء محطة الهنادى (محطة توليد طاقة كهربائية حرارية ) حيث قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر وبالتعاون مع المحافظة على عمل المعاينة المطلوبة على موقعين شرق اسنا (قرية الهنادى، وقرية الكلابية ) وتم اختيار موقع الهنادى لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية حرارية والتى تبلغ طاقتها 2250 ميجا وات على مساحة 107 فدان وتم رفع الإحداثيات المدققة للموقع WGS84، والبدء فى اتخاذ اجراءات تخصيص الموقع لصالح الشركة.

وفى مجال قطاع الطرق والكبارى..بالاتفاق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى تم إعداد دراسة شاملة لصيانة الطرق فى الخطة العاجلة، وجارى اعتمادها فى خطة 2017-2018، وتم الانتهاء من أعمال رصف طرق للهيئة العامة للطرق بتكلفة 121 مليون جنيه، وجارى العمل بطرق صحراوية أخرى بتكلفة 113.2 مليون جنيه، وجارى انشاء حواجز خرسانية لتأمين المجارى المائية بتكلفة 7.7 مليون جنيه (الهيئة العامة للطرق )، وجارى العمل لمعالجة الانهيارات بالطرق بتكلفة 33.895 مليون جنيه (الهيئة العامة للطرق )، وتم الانتهاء من أعمال رصف طرق داخلية بقيمة 39 مليون جنيه(خطة استثمارية 2016/2017)، وجارى العمل بطرق داخلية بقيمة 5.238 مليون جنيه إتاحة أولى (خطة استثمارية 2017/2018)، علما بانه تم تخصيص مبلغ 31.303 مليون جنيه (خطة استثمارية 2017/2018)، وتم نهو طرق ترابية باسنا وأرمنت والطود بطول 3.4 كم بتكلفة 8.120 مليون تمويل الصندوق الإجتماعى.

ونظرا لاحتياج شوارع مدينة الأقصر (الحارات الضيقة ) لتنفيذ هذا المشروع و التوسع فيه بناء على طلب المواطنين خاصة بعد توصيل الغاز الطبيعى تم التعاقد مع شركة البصريات باعتماد 2 مليون جنيه وتم بدء العمل بمنطقة المنشية بالأقصر، ووتم نهو تطوير محطة سكة حديد أرمنت ومحطة سكة حديد مدينة اسنا، وجارى نهو تطوير محطة سكة حديد الأقصر بنسبة تنفيذ 92 %، وتم إفتتاح كوبرى الكباش الثانى بتكلفة 26 مليون جنيه، وصيانة هاويس إسنا ...تم عملية إصلاحات وصيانة للكوبرى المعدنى بهاويس إسنا الجديد ورفع كافة العقبات التى كانت تعيق الحركة بقناطر إسنا القديمة، واستئناف العمل بمشروع طريق السوفوتيل والذى كان متوقف منذ عام 2011 تم تدبير مبلغ 24 مليون جنيه من (الهيئة العامة للطرق والكبارى – وزارة النقل ) لتعويض ذوى الشأن الصادر بشأنهم قرار نزع الملكية، كما تم التنسيق مع جهاز التعمير لإنشاء الكوبرى أعلى السكة الحديد بقيمة 64 مليون جنيه، وكذلك قامت هيئة الكبارى بتوفير المبلغ المطلوب للمشروع.

وفى مجال التربية والتعليم.. تم انشاء فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر لتكون نواه لجامعة الأقصر وافتتاح كليات (الحاسبات والمعلومات – الاثار – الالسن ) العام الماضى وافتتاح ثلاثة اقسام جديدة بكلية الالسن هى أقسام (اللغة الصينية واللغة الإيطالية والعربية) هذا العام، ويجرى التجهيز لافتتاح كليات الهندسة والتمريض والتربية والطب ... العام الدراسى القادم، وتم تخصيص 7 فدان بمدينة طيبة لصالح جامعة القاهرة لإنشاء فروع غير مثيلة لفروع جامعة جنوب الوادى ( هندسة الأجهزة الطبية – هندسة الفضاء – هندسة تكنولوجيا السيارات ....)، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمعهد الدراسات الأثرية التابع لكلية الآثار – جامعة القاهرة، وتم نهو إحلال وتجديد لعدد 6 مدارس بالمحافظة، وجارى نهو إنشاء مدرسة كومير ت .أ بنسبة 98 %، وجارى العمل بمدرسة الطود الزراعية بنسبة 80 %، وحاجر الضبعية الصناعية بنسبة 50 %، وجارى إنشاء جديد لعدد 9 مدرسة تضم 193 فصل ( بمركز ومدينة اسنا – ارمنت – الطود –الأقصر)، وجارى توسع لعدد 10 مدرسة تضم 122 فصل ( بمركز ومدينة اسنا – ارمنت – الطود –القرنة - البياضية)، وجارى تطوير كلى لعدد 9 مدرسة تضم 117 فصل ( بمركز ومدينة اسنا – ارمنت–القرنة - البياضية)، وجارى تطوير جزئى لعدد 6 مدرسة تضم 83 فصل ( بمركز ومدينة اسنا – ارمنت –القرنة)، وصدر قرار بتخصيص قطعة أرض بمنطقة حوض الملاحة قبلى بمركز أرمنت جنوب الأقصر لإنشاء مدرسة يابانية ضمن عدد من المدارس اليابانية التى قررت إنشائها بالمحافظة، وصدر قرار بتشكيل المجلس الاستشارى للتربية الخاصة بالمحافظة، والذى يختص المجلس بتحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة والطلاب ذوى الإعاقة واقتراح الحلول المناسبة فى إطار السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم، وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة فى المحافظة بشأن تقديم ودعم تمويل الخدمات فى مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة.

وفى قطاع تحسين البيئة.. تم التوسع فى تدوير المخلفات الزراعية وذلك للحد من حرق المخلفات من قش القصب والموز، وزيادة المساحة الخضراء والتشجير على مستوى المحافظة مع الاشتراك مع جهاز شئون البيئة، وإزالة أطنان من المخلفات الصلبة بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة ونظافة وتجميل المحافظة، وعدم الموافقة بشكل قطعى على إنشاء أى مشروع مقلق للراحة ( محلات نجارة – حدادة – سمكرة ....) داخل التجمعات السكانية.

وفى مجال قطاع الزراعــــــــــــــــــة.. للحد من حرق المخلفات من قش القصب والموز تم الاتفاق مع وزارة البيئة طبقا للبروتوكول المبرم بين الوزارة والمحافظة على تسليم المحافظة مطلع شهر يناير 2018 ( عدد 20 دراسة + 20 جرار زراعى + 40 مقطورة 2x +37 مكبس مزدوج ) وستبدأ المرحلة الأولى للمشروع بمركز ومدينة القرنة، الزينية، البياضية، الطود، وجارى استكمال مشروع الرى الحقلى والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد 1) بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، والذى يعمل على تطوير الرى الحقلى بمركزالطود على ترعتى الحوشة والسلامية بإجمالى 52 محطة لتحسين عملية الرى لمساحة 4000 فدان، وإنشاء وحدة دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للمشروعات الزراعية وتقديمها للمواطنين والجمعيات والشركات بصورة مجانية، وإنشاء مركز إعادة التأهيل الوظيفى بمديرية الزراعة لتدريب الشباب غير الزراعيين وإعدادهم لسوق العمل ( يتم التدريب بالمجان ).