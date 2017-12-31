مجلس الوزراء اليمنى يؤكد المضى فى جهود إعادة الإعمار





عدن (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ماضية فى إعادة إعمار ما خلفته الحرب الهمجية التى شنتها "مليشيات الحوثى الانقلابية" على الدولة وتدمير مؤسساتها، مشيراً إلى تحسن كبير فى مستوى الخدمات وخاصة الكهرباء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن دغر تأكيده، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليمنى اليوم فى عدن، ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات والأمن فى المحافظات المحررة، حيث تم استعراض تقرير حول نتائج الاجتماع المشترك بين مسئولين فى اليمن والبنك الدولى لتقييم محفظة مشاريع البنك فى اليمن، وأبرز التحديات التى تعيق تنفيذها فى الوقت المحدد.

وحث مجلس الوزراء اليمنى وزارة التخطيط على ضرورة التنسيق مع البنك الدولى والجهات المانحة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والإغاثية وفقا للاحتياجات التى قدمتها الحكومة اليمنية فى مؤتمر المانحين، مع ضرورة إدخال المبالغ المقدمة كمنح وهبات إلى حسابات الحكومة اليمنية.

وأدان مجلس الوزراء حملة الاعتقالات التى ارتكبتها "المليشيات الحوثية" بحق أعضاء "المؤتمر الشعبى العام" فى صنعاء، داعيا المجتمع الدولى إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.