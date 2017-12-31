متظاهرو إيران يهاجمون مقرا للحرس الثورى فى بندر عباس جنوب البلاد





كتب وكالات

هاجم محتجون إيرانيون، مساء السبت، مقرا للحرس الثورى الإيرانى فى بندر عباس جنوب إيران، ونشر مقطع فيديو على "يوتيوب" يبين غضب المحتجين أثناء هجومهم على مقر الحرس الثورى بحسب "العربية".

وكان متظاهرون إيرانيون، قد قتموا ليل السبت، بتمزيق صور قائد فيلق القدس، الذراع العسكرى الخارجى للحرس الثورى قاسم سليمانى فى مدينة شيراز وهى سادس أكبر مدينة فى إيران بعد كل من طهران ومشهد وأصفهان وتبريز وكرج.

وهتف المتظاهرون "سليمانى مجرم سليمانى قاتل"، هذا وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة طهران، وسط دعوات فى أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

فيما قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، بينما جرح عدد آخر بنيران الحرس_الثورى الذى هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط إيران، والتى شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.

ويستمر المتظاهرون بإطلاق شعارات مناهضة لرموز النظام ورأسه المرشد الأعلى، على خامنئى، ويطالبون برحيلهم وكذلك إخراج قوات الحرس الثورى من سوريا ودول المنطقة والالتفات إلى فقر الإيرانيين وأوضاعهم المعيشية المتدهورة، بدل إنفاق ثرواتهم على دعم الإرهاب والحروب العبثية.