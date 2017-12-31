مبيت.. محافظة الجيزة ترجئ رفع رسوم ذبح الحيوانات بمجازرها





كتب سيد الخلفاوى

وافقت محافظة الجيزة على تأجيل رفع قيمة الرسوم المقررة لذبح الحيوانات بالمجازر التابعة للمحافظة وكذلك رفع قيمة التعويضات للمذبوحات التى يتم إعدامها وذلك حتى يتم تعميم زيادة الرسوم المقررة لذبح الحيوانات بالمجازر على جميع المحافظات.

كما أرجأت محافظة الجيزة تقنين وضع المحال الموجودة بمحيط سور المجزر الآلى بالمنيب وكذلك عدم تحصيل رسوم للشهور القادمة وذلك لوجود مخطط لإنشاء مجزر آلى على أحدث الطرق بديلا للمجزر الحالى، حيث إن المحافظة تنتظر توافر الميزانية المطلوبة لذلك.