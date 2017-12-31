لجنة التحقيق الروسية تصنف تفجير سان بطرسبرج كـ"عمل إرهابى"الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:16 م
تفجير بطرسبورج
موسكو (أ ش أ)
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صنفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، التفجير الذى استهدف أحد المتاجر بمدينة سان بطرسبرج كحادث إرهابى.
وقالت الناطقة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، " وجه المدعون بالمديرية الرئيسية للجنة التحقيق فى سان بطرسبرج للمشتبه به تهم ارتكاب عمل إرهابى فى أحد المتاجر بالمدينة".
وأضافت، "تم تقديم طلب رسمى لوضعه رهن الاحتجاز، والأدلة التى شملت الحمض النووى أكدت أن ذلك الشخص قام بتصنيع عبوة ناسفة".
وأشارت بيترينكو إلى أن المشتبه به سوف يخضع لتقييم نفسى من جانب المحققين لقياس قواه العقلية.
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