video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة التحقيق الروسية تصنف تفجير سان بطرسبرج كـ"عمل إرهابى"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:16 م
لجنة التحقيق الروسية تصنف تفجير سان بطرسبرج كـ"عمل إرهابى" تفجير بطرسبورج


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

صنفت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، التفجير الذى استهدف أحد المتاجر بمدينة سان بطرسبرج كحادث إرهابى.

وقالت الناطقة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، " وجه المدعون بالمديرية الرئيسية للجنة التحقيق فى سان بطرسبرج للمشتبه به تهم ارتكاب عمل إرهابى فى أحد المتاجر بالمدينة".

وأضافت، "تم تقديم طلب رسمى لوضعه رهن الاحتجاز، والأدلة التى شملت الحمض النووى أكدت أن ذلك الشخص قام بتصنيع عبوة ناسفة".

وأشارت بيترينكو إلى أن المشتبه به سوف يخضع لتقييم نفسى من جانب المحققين لقياس قواه العقلية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الروسية: المشتبه بارتكابه اعتداء سان بطرسبورج يقر بفعلته

سيناتور روسى: مزاعم "داعش" حول ضلوعه بتفجير بطرسبورج "تلميع للذات"

الأمن الفيدرالى الروسى يلقى القبض على منفذ تفجير سان بطرسبورج الإرهابى

روسيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة