لجنة أمنية عراقية تحذر من عودة عناصر داعش للمناطق المحررة





بغداد (أ ش أ)

طالبت اللجنة الأمنية فى محافظة الأنبار، اليوم الأحد، بضرورة عدم إعادة العناصر التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى إلى المناطق المحررة، محذرة من عمليات الثأر العشائرى واستهداف أمن المحافظة .

وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" " إننا ندعو إلى عدم إعادة عناصر تنظيم داعش إلى المناطق المحررة، وذلك خوفا من حصول عمليات ثأر عشائرية تتسبب بخروقات أمنية فى المحافظة"، مطالبا بضرورة عقد مصالحة عشائرية بمناطق الأنبار.

يذكر أن بعض بيوت العناصر التابعة لتنظيم داعش تعرضت الى استهداف من قبل أشخاص مجهولين فى المناطق المحررة، وخاصة مدينة هيت خلال الأشهر الماضية.