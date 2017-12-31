قبل شرائها ليلة رأس السنة.. تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية

قبل شرائها ليلة رأس السنة.. تعرف على عقوبة حيازة الألعاب الناريةالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:58 م
العاب نارية - ارشيفية
كتب كريم صبحى
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مع بدء احتفالات أعياد الميلاد يعتاد بعض المواطنين الاحتفال بليلة رأس السنة بإشعال الالعاب النارية فى الشوارع والمحلات ابتهاجا بقدوم السنة الجديدة لكن قبل أن تشترى الالعاب النارية يجب أن تحذر بسبب عقوبة حيازتها.
وتنص المادة 102، فقرة (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، مضيفا أن قرار وزير الداخلية رقـم ( 1872 لسنة 2004) قد تضمن جدول المواد التي تعتبر في (حكم المفرقعات) ومنها : البارود الأسود(الذي هو أساس صناعة الألعاب النارية)، والقطن الأسود،وثالث كلوريد النيتروجين، وغيرها من المواد التى تستخدم فى صناعة الالعاب النارية
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