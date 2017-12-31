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فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد داخل حديقة السلام

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:37 م
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد داخل حديقة السلام جانب من الاحتفالات


بورسعيد - محمد عزام
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احتفل أهالى محافظة بورسعيد لاسيما الأطفال بشجرة عيد الميلاد للعام الجديد 2018 مساء اليوم الأحد، وسط حضور العشرات من الأسر والأطفال، وحرص الأهالى على التقاط صور "السيلفى" مع الشجرة التى توسطت حديقة السلام فى شارع طرح البحر بنطاق حى الشرق  .

 

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، انتشار العرائس وبابا نويل الذى أدخل البهجة على الكبار والصغار وارتفعت مكبرات الصوت بالأغانى الخاصة بعيد الميلاد والعام الجديد .

 

يذكر أن شبابا من بورسعيد أطلقوا مبادرة لإنشاء شجرة عيد ميلاد احتفالا بالعام الجديد، وذلك بعد أن قامت يوستينا فخرى- إحدى فتيات المحافظة، بنشر الفكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (1)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (2)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (3)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (4)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (5)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (6)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (7)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (8)
 
فيديو وصور.. احتفالات أهالى بورسعيد بشجرة عيد الميلاد (9)
 

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