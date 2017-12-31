فيديو.. محافظ الإسماعيلية للكنائس: مكلف من الرئيس بإبلاغكم التهنئة والسلام





الإسماعيلية محمد عوض

قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إن مهمة الأمن هى فرض تأمين الإجراءات فيما تؤدى الكنائس صلاتها بأمان .

وأضاف طاهر ، خلال جولة تفقدية لتأمين كنائس الإسماعيلية وتقديم التهنئة لقيادات الكنائس ، هذه الصورة التي نريدها لمصر أن تستمر الصلاة فى الكنائس ونحن فى المساجد ونتحد لمواجهة الاٍرهاب.

وترأس المحافظ وفدا تنفيذيا لتقديم التهنئة للكنائس في قداس رأس السنة، ضم الوفد اللواء محمد على حسين مدير الأمن ومحمد عبد السلام الصيرة سكرتير عام المحافظة وَعَبَد اللهالزغبي سكرتير عام مساعد محافظ الإسماعيلية .

وزار أوفد كنائس الأنبا بولا ومارميا والأنبا بيشوى مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وكنيسة القديس مرقس كاتدرائية الأقباط الكاثوليك .

وقال الأنبا سيرافييم مطران الأقباط الأرثوذكس ، نشكر مجهود الشرطة والجيش فى تأمين الكنائس لنؤدى الصلاة فى أمان .



































