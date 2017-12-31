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فلسطين تستدعى ممثلها بواشنطن للتشاور بعد قرار ترامب بشأن القدس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:20 م
فلسطين تستدعى ممثلها بواشنطن للتشاور بعد قرار ترامب بشأن القدس الرئيس الفلسطينى محمود عباس


رام الله (أ ش أ)
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قرر وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، استدعاء رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسام زملط؛ للتشاور.

جاء ذلك فى بيان مقتضب لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتى قرار استدعاء زملط من واشنطن، فى أعقاب توتر العلاقة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية؛ بسبب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، إضافة إلى قرار عدم تجديد ترخيص مكتب الممثلية الفلسطينية. 


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