video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تستدعى سفيرها لدى باكستان لحضوره مهرجان مع متهم باعتداءات بومباى

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:59 م
فلسطين تستدعى سفيرها لدى باكستان لحضوره مهرجان مع متهم باعتداءات بومباى الرئيس الفلسطينى محمود عباس


إسلام أباد (أ ف ب)
إضافة تعليق

 استدعت السلطات الفلسطينية سفيرها لدى باكستان بعد مشاركته فى مهرجان إلى جانب حافظ سعيد وهو أحد المشتبه بعلاقتهم باعتداءات بومباى عام 2008 التى أوقعت 166 قتيلا.

وسعيد الذى يرأس جماعة الدعوة المتطرفة التى تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، حضر احتفال التضامن مع القدس، الجمعة فى روالبيندى وهى مدينة على حدود العاصمة إسلام اباد، شارك فيه أيضا السفير الفلسطينى وليد أبو على.

واعتبرت السلطة الفلسطينية فى بيان نشرته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية السبت أن "مشاركة سفيرنا لدى باكستان فى مهرجان جماهيرى تضامنى مع القدس، وبحضور أشخاص متهمين بدعم الإرهاب هو خطأ غير مقصود، لكنه غير مبرر".

وأضاف البيان "وعليه قرر وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات مباشرة من رئيس فلسطين، استدعاء السفير الفلسطينى لدى باكستان فورا".

وكان وزير الخارجية الهندية وصف السبت فى بيان ب"غير المقبول"، "جمع "فى مكان واحد" السفير الفلسطينى لدى باكستان والإرهابى حافظ سعيد".

ومؤخرا أفرج القضاء الباكستانى عن سعيد وهو على رأس المطلوبين لدى نيودلهي، بعد عام تقريبا على وضعه تحت الإقامة الجبرية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستدعى الضابط مجرى تحريات واقعة سرقة وديع فلسطين لسماع أقواله

جارديان: موقع أمريكى يلغى وصف فلسطين بـ"المحتلة" بضغط من إسرائيل

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة