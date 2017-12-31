عواصف ثلجية على غرب كندا تتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى

عواصف ثلجية على غرب كندا تتسبب فى انقطاع التيار الكهربائىالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:03 ص
عواصف ثلجية _ صورة أرشيفية
تورونتو (رويترز)
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انقطع التيار الكهربائى، عن حوالى 36 ألف منزل وشركة فى كولومبيا البريطانية بسبب عواصف ثلجية عصفت بغرب كندا، يوم السبت، وهرع العمال لإعادة الخدمة قبل حلول الليل حيث يتوقع خبراء الطقس أن تشهد البلاد انخفاضا شديدا فى درجات الحرارة.
وحذرت شركة بي.سى هايدرو للكهرباء على تويتر من أن الظروف ما زالت خطيرة فى المنطقة المنكوبة فى جنوب غرب كولومبيا البريطانية المعروفة باسم فريزر فالى بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.
وتعانى كندا من نفس موجة الصقيع التى تعانى منها أجزاء كبيرة من الشمال الشرقى، والجنوب الأوسط للولايات المتحدة، ودفعت موجة الصقيع التى بدأت قبل عيد الميلاد الحكومة الكندية إلى إصدار تحذيرات بشأن الطقس لأجزاء كثيرة فى أنحاء البلاد من كولومبيا البريطانية فى الغرب إلى كيبك فى الشرق.
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