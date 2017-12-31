النبي أمرنا بمشاركة الأقباط الاحتفالات..
عضو لجنة الفتوى بالأزهر : من يحرمون تهنئة الأقباط بأعيادهم "متنطعون"الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:26 م
مشيخة الأزهر الشريف
كتب محمود العمري
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قال الشيخ صالح محمد الأزهري، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن الذين يحرمون تهنئة والمشاركة في أعياد الميلاد والكريسماس هم متنطعون ومتشددون، ولا يوجد في الشرع ما يخالف ذلك، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام، امرنا بالبر والإحسان مع الأقباط، فالمشاركة في احتفالاتهم هو من باب البر واحترام ما قاله الرسول وامرنا به.
وأضاف عضو لجنة الفتوى في تصريح لليوم السابع، أن حينما نحتفل نحن بالعام الجديد، ومولد السيد المسيح اننا نحتفل بالرسل، ليس هناك ما يمنع ذلك شرعا أننا نشارك الأقباط وأصحاب الديانات الأخرى أعيادهم، والواجب أننا نشاركهم الأفراح والأعياد، من باب الشرع وأخلاق رسول الله، وكل من يحرم ذلك هم مجموعة من المتشددون لايجب أن نسمع لهم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
والله سخافة
يعني لو قلنا لاخواتنا في الانسانية كل سنة وانتوا طيبين ربنا هايدخلنا النار خالدين مخلدين فيها - لا ارى فيها اي شيء - لا تتشددوا فيتشدد الله عليكم - ما هي دي اخرة التهاون في تعليم الدين - يخرج لنا جهلاء يفتون بغير علم فيضلون ويضلون - ربنا يهدي