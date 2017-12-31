عضو لجنة الفتوى بالأزهر : من يحرمون تهنئة الأقباط بأعيادهم "متنطعون"





كتب محمود العمري

قال الشيخ صالح محمد الأزهري، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، إن الذين يحرمون تهنئة والمشاركة في أعياد الميلاد والكريسماس هم متنطعون ومتشددون، ولا يوجد في الشرع ما يخالف ذلك، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام، امرنا بالبر والإحسان مع الأقباط، فالمشاركة في احتفالاتهم هو من باب البر واحترام ما قاله الرسول وامرنا به.

وأضاف عضو لجنة الفتوى في تصريح لليوم السابع، أن حينما نحتفل نحن بالعام الجديد، ومولد السيد المسيح اننا نحتفل بالرسل، ليس هناك ما يمنع ذلك شرعا أننا نشارك الأقباط وأصحاب الديانات الأخرى أعيادهم، والواجب أننا نشاركهم الأفراح والأعياد، من باب الشرع وأخلاق رسول الله، وكل من يحرم ذلك هم مجموعة من المتشددون لايجب أن نسمع لهم.