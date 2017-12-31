عدسة "اليوم السابع" ترصد 55 صورة تجسد عام 2017 فى الأقصر

عدسة "اليوم السابع" ترصد 55 صورة تجسد عام 2017 فى الأقصرالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:00 ص
الأقصر – أحمد مرعى
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يرصد "اليوم السابع" أفضل 55 صورة لعام 2017، والتى تجسد أحداث سعيدة ومؤلمة واحتفالات وأعياد ومناسبات مرت خلال عام 2017 بمحافظة الأقصر، أكبر مقصد سياحى فى مصر، والتى تضم أكثر من ثلثى آثار العالم فى مختلف مدنها شرقاً وغرباً، والتى شهدت أكثر من حادث هذا العام منها السعيد والحزين.
وفيما يلى تلك الأحداث التى رصدتها عدسة "اليوم السابع" على مدار العام الماضى:
55 صورة تجسد عام 2017 فى محافظة الأقصر
الحكومة بالكامل تنتقل للأقصر بـ29 زيارة لـ12 وزيراً للمشروعات الجديدة
الأقصر شهدت حادث إرهابى بإسنا وشيعت شهيدين بحادثى البدرشين وسيناء
محافظ الأقصر أعلن دخولها عالم الصناعة والاستثمار لفتح مجالات جديدة
ماراثون رياضى بالأقصر بالبر الغربى
زيارة رئيس الوزراء لمشروعات الأقصر خلال 2017
وزير الثقافة ونظيره التونسى خلال احتفالات الأقصر
ماراثون دراجات هوائية بالأقصر
ماراثون الدراجات أمام معالم الأقصر الفرعونية
دورة ألعاب لكبار السن فى الأقصر
تكريم أبطال ماراثون رياضى بالأقصر
زيارات وزير الآثار للأقصر خلال 2017
افتتاح تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر
تشييع جنازة شهيد حادث البدرشين بالأقصر
تشييع جثمان شهيد سيناء بالأقصر
افتتاح مستشفى أرمنت الجديدة
طفلة أجنبية تلهو بمعابد الكرنك
تشييع جنازة شهيد حادث سيناء الإرهابى
أعمال تجفيف الطماطم بإسنا
الصداقة بين طفلة أجنبية ومصرية بالأقصر
حصاد العنب فى مزارع الأقصر
السياح المصريون والأجانب ينتظرون تعامد الشمس بالكرنك
معارض الكتاب تنتشر فى الأقصر
انتخابات نادى التجديف الرياضى
البالون يغرد فى سماء الأقصر
انتخابات نادى الشعب بالأقصر
البالون يغرد أمام قرص الشمس بالأقصر
فعاليات أسبوع الثقافة السعودى بالأقصر
تعامد الشمس بمعابد الكرنك
زيارة المحافظ وافتتاح مستشفى شفاء الأورمان
سيدات الأقصر تودع شهيد حادث سيناء الإرهابى
فريق الدراجات يدعم مرضى السرطان بالأقصر
فتاة فى حصاد العنب بالأقصر
مسيرة بالأحصنة فرحاً باستقبال شهر رمضان
بداية العام الدراسى فى الأقصر
وزير الاوقاف فى زيارة لمعبد الأقصر
جميلات العالم يدعمون السياحة بالأقصر
وزير الآثار يعلن اكتشافات المقابر الفرعونية
لقاء المحافظ لبحث خطط الموسم السياحى الشتوى
تفاعل الطلبة مع بداية العام الدراسى
طفلة فى الكرنك خلال احتفالات الأقصر
علم مصر فى مسيرة بكورنيش الأقصر
أسرة شهيد يودعونه خلال الصلاة عليه
تجفيف الفواكه لتصديرها للخارج
البالون فى سماء الأقصر وعشق السائحين
توافد الفتيات على معارض الكتاب بالأقصر
مسيرات بطريق الكباش احتفالاً بشهر رمضان
توديع شهيدى حادث إسنا الإرهابى
طريق الكباش ينطلق فى مسيرة العودة للحياة
أهالى طلبة الثانوية ينتظرونهم أمام المدارس
مسيرات راقصة فى المهرجان الفنية بالأقصر
احتفالات مولد الإمام أبوالحجاج الأقصرى
الطلبة فى الفصول مع بداية العام الدراسى
جنازة مهيبة لشهداء حادث إسنا الإرهابى
الأطفال فى مركب خلال احتفالات مولد أبو الحجاج
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