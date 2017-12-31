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الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:06 ص
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عدسة "اليوم السابع" ترصد 55 صورة تجسد عام 2017 فى الأقصر

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:00 ص
عدسة "اليوم السابع" ترصد 55 صورة تجسد عام 2017 فى الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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يرصد "اليوم السابع" أفضل 55 صورة لعام 2017، والتى تجسد أحداث سعيدة ومؤلمة واحتفالات وأعياد ومناسبات مرت خلال عام 2017 بمحافظة الأقصر، أكبر مقصد سياحى فى مصر، والتى تضم أكثر من ثلثى آثار العالم فى مختلف مدنها شرقاً وغرباً، والتى شهدت أكثر من حادث هذا العام منها السعيد والحزين.

 

 وفيما يلى تلك الأحداث التى رصدتها عدسة "اليوم السابع" على مدار العام الماضى:

 

 55 صورة تجسد عام 2017 فى محافظة الأقصر

55 صورة تجسد عام 2017 فى محافظة الأقصر


الحكومة بالكامل تنتقل للأقصر بـ29 زيارة لـ12 وزيراً للمشروعات الجديدة
الحكومة بالكامل تنتقل للأقصر بـ29 زيارة لـ12 وزيراً للمشروعات الجديدة


الأقصر شهدت حادث إرهابى بإسنا وشيعت شهيدين بحادثى البدرشين وسيناء
الأقصر شهدت حادث إرهابى بإسنا وشيعت شهيدين بحادثى البدرشين وسيناء


محافظ الأقصر أعلن دخولها عالم الصناعة والاستثمار لفتح مجالات جديدة
محافظ الأقصر أعلن دخولها عالم الصناعة والاستثمار لفتح مجالات جديدة


ماراثون رياضى بالأقصر بالبر الغربى
ماراثون رياضى بالأقصر بالبر الغربى


زيارة رئيس الوزراء لمشروعات الأقصر خلال 2017
زيارة رئيس الوزراء لمشروعات الأقصر خلال 2017


وزير الثقافة ونظيره التونسى خلال احتفالات الأقصر
وزير الثقافة ونظيره التونسى خلال احتفالات الأقصر


ماراثون دراجات هوائية بالأقصر
ماراثون دراجات هوائية بالأقصر


ماراثون الدراجات أمام معالم الأقصر الفرعونية
ماراثون الدراجات أمام معالم الأقصر الفرعونية


دورة ألعاب لكبار السن فى الأقصر
دورة ألعاب لكبار السن فى الأقصر


تكريم أبطال ماراثون رياضى بالأقصر
تكريم أبطال ماراثون رياضى بالأقصر


زيارات وزير الآثار للأقصر خلال 2017
زيارات وزير الآثار للأقصر خلال 2017


افتتاح تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر
افتتاح تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر


تشييع جنازة شهيد حادث البدرشين بالأقصر
تشييع جنازة شهيد حادث البدرشين بالأقصر


تشييع جثمان شهيد سيناء بالأقصر
تشييع جثمان شهيد سيناء بالأقصر


افتتاح مستشفى أرمنت الجديدة
افتتاح مستشفى أرمنت الجديدة


طفلة أجنبية تلهو بمعابد الكرنك
طفلة أجنبية تلهو بمعابد الكرنك


تشييع جنازة شهيد حادث سيناء الإرهابى
تشييع جنازة شهيد حادث سيناء الإرهابى


أعمال تجفيف الطماطم بإسنا
أعمال تجفيف الطماطم بإسنا


الصداقة بين طفلة أجنبية ومصرية بالأقصر
الصداقة بين طفلة أجنبية ومصرية بالأقصر


حصاد العنب فى مزارع الأقصر
حصاد العنب فى مزارع الأقصر


السياح المصريون والأجانب ينتظرون تعامد الشمس بالكرنك
السياح المصريون والأجانب ينتظرون تعامد الشمس بالكرنك


معارض الكتاب تنتشر فى الأقصر
معارض الكتاب تنتشر فى الأقصر


انتخابات نادى التجديف الرياضى
انتخابات نادى التجديف الرياضى


البالون يغرد فى سماء الأقصر
البالون يغرد فى سماء الأقصر


انتخابات نادى الشعب بالأقصر
انتخابات نادى الشعب بالأقصر


البالون يغرد أمام قرص الشمس بالأقصر
البالون يغرد أمام قرص الشمس بالأقصر


فعاليات أسبوع الثقافة السعودى بالأقصر
فعاليات أسبوع الثقافة السعودى بالأقصر


تعامد الشمس بمعابد الكرنك
تعامد الشمس بمعابد الكرنك


زيارة المحافظ وافتتاح مستشفى شفاء الأورمان
زيارة المحافظ وافتتاح مستشفى شفاء الأورمان


سيدات الأقصر تودع شهيد حادث سيناء الإرهابى
سيدات الأقصر تودع شهيد حادث سيناء الإرهابى


فريق الدراجات يدعم مرضى السرطان بالأقصر
فريق الدراجات يدعم مرضى السرطان بالأقصر


فتاة فى حصاد العنب بالأقصر
فتاة فى حصاد العنب بالأقصر


مسيرة بالأحصنة فرحاً باستقبال شهر رمضان
مسيرة بالأحصنة فرحاً باستقبال شهر رمضان


بداية العام الدراسى فى الأقصر
بداية العام الدراسى فى الأقصر


وزير الاوقاف فى زيارة لمعبد الأقصر
وزير الاوقاف فى زيارة لمعبد الأقصر


جميلات العالم يدعمون السياحة بالأقصر
جميلات العالم يدعمون السياحة بالأقصر


وزير الآثار يعلن اكتشافات المقابر الفرعونية
وزير الآثار يعلن اكتشافات المقابر الفرعونية


لقاء المحافظ لبحث خطط الموسم السياحى الشتوى
لقاء المحافظ لبحث خطط الموسم السياحى الشتوى


تفاعل الطلبة مع بداية العام الدراسى
تفاعل الطلبة مع بداية العام الدراسى


طفلة فى الكرنك خلال احتفالات الأقصر
طفلة فى الكرنك خلال احتفالات الأقصر


علم مصر فى مسيرة بكورنيش الأقصر
علم مصر فى مسيرة بكورنيش الأقصر


أسرة شهيد يودعونه خلال الصلاة عليه
أسرة شهيد يودعونه خلال الصلاة عليه


تجفيف الفواكه لتصديرها للخارج
تجفيف الفواكه لتصديرها للخارج


البالون فى سماء الأقصر وعشق السائحين
البالون فى سماء الأقصر وعشق السائحين


توافد الفتيات على معارض الكتاب بالأقصر
توافد الفتيات على معارض الكتاب بالأقصر


مسيرات بطريق الكباش احتفالاً بشهر رمضان
مسيرات بطريق الكباش احتفالاً بشهر رمضان


توديع شهيدى حادث إسنا الإرهابى
توديع شهيدى حادث إسنا الإرهابى


طريق الكباش ينطلق فى مسيرة العودة للحياة
طريق الكباش ينطلق فى مسيرة العودة للحياة


أهالى طلبة الثانوية ينتظرونهم أمام المدارس
أهالى طلبة الثانوية ينتظرونهم أمام المدارس


مسيرات راقصة فى المهرجان الفنية بالأقصر
مسيرات راقصة فى المهرجان الفنية بالأقصر


احتفالات مولد الإمام أبوالحجاج الأقصرى
احتفالات مولد الإمام أبوالحجاج الأقصرى


الطلبة فى الفصول مع بداية العام الدراسى
الطلبة فى الفصول مع بداية العام الدراسى


جنازة مهيبة لشهداء حادث إسنا الإرهابى
جنازة مهيبة لشهداء حادث إسنا الإرهابى


الأطفال فى مركب خلال احتفالات مولد أبو الحجاج
الأطفال فى مركب خلال احتفالات مولد أبو الحجاج


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