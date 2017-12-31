عدسة "اليوم السابع" ترصد 55 صورة تجسد عام 2017 فى الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

يرصد "اليوم السابع" أفضل 55 صورة لعام 2017، والتى تجسد أحداث سعيدة ومؤلمة واحتفالات وأعياد ومناسبات مرت خلال عام 2017 بمحافظة الأقصر، أكبر مقصد سياحى فى مصر، والتى تضم أكثر من ثلثى آثار العالم فى مختلف مدنها شرقاً وغرباً، والتى شهدت أكثر من حادث هذا العام منها السعيد والحزين.

وفيما يلى تلك الأحداث التى رصدتها عدسة "اليوم السابع" على مدار العام الماضى:

55 صورة تجسد عام 2017 فى محافظة الأقصر







الحكومة بالكامل تنتقل للأقصر بـ29 زيارة لـ12 وزيراً للمشروعات الجديدة







الأقصر شهدت حادث إرهابى بإسنا وشيعت شهيدين بحادثى البدرشين وسيناء







محافظ الأقصر أعلن دخولها عالم الصناعة والاستثمار لفتح مجالات جديدة







ماراثون رياضى بالأقصر بالبر الغربى







زيارة رئيس الوزراء لمشروعات الأقصر خلال 2017







وزير الثقافة ونظيره التونسى خلال احتفالات الأقصر







ماراثون دراجات هوائية بالأقصر







ماراثون الدراجات أمام معالم الأقصر الفرعونية







دورة ألعاب لكبار السن فى الأقصر







تكريم أبطال ماراثون رياضى بالأقصر







زيارات وزير الآثار للأقصر خلال 2017







افتتاح تمثال رمسيس الثانى بمعبد الأقصر







تشييع جنازة شهيد حادث البدرشين بالأقصر







تشييع جثمان شهيد سيناء بالأقصر







افتتاح مستشفى أرمنت الجديدة







طفلة أجنبية تلهو بمعابد الكرنك







تشييع جنازة شهيد حادث سيناء الإرهابى







أعمال تجفيف الطماطم بإسنا







الصداقة بين طفلة أجنبية ومصرية بالأقصر







حصاد العنب فى مزارع الأقصر







السياح المصريون والأجانب ينتظرون تعامد الشمس بالكرنك







معارض الكتاب تنتشر فى الأقصر







انتخابات نادى التجديف الرياضى







البالون يغرد فى سماء الأقصر







انتخابات نادى الشعب بالأقصر







البالون يغرد أمام قرص الشمس بالأقصر







فعاليات أسبوع الثقافة السعودى بالأقصر







تعامد الشمس بمعابد الكرنك







زيارة المحافظ وافتتاح مستشفى شفاء الأورمان







سيدات الأقصر تودع شهيد حادث سيناء الإرهابى







فريق الدراجات يدعم مرضى السرطان بالأقصر







فتاة فى حصاد العنب بالأقصر







مسيرة بالأحصنة فرحاً باستقبال شهر رمضان







بداية العام الدراسى فى الأقصر







وزير الاوقاف فى زيارة لمعبد الأقصر







جميلات العالم يدعمون السياحة بالأقصر







وزير الآثار يعلن اكتشافات المقابر الفرعونية







لقاء المحافظ لبحث خطط الموسم السياحى الشتوى







تفاعل الطلبة مع بداية العام الدراسى







طفلة فى الكرنك خلال احتفالات الأقصر







علم مصر فى مسيرة بكورنيش الأقصر







أسرة شهيد يودعونه خلال الصلاة عليه







تجفيف الفواكه لتصديرها للخارج







البالون فى سماء الأقصر وعشق السائحين







توافد الفتيات على معارض الكتاب بالأقصر







مسيرات بطريق الكباش احتفالاً بشهر رمضان







توديع شهيدى حادث إسنا الإرهابى







طريق الكباش ينطلق فى مسيرة العودة للحياة







أهالى طلبة الثانوية ينتظرونهم أمام المدارس







مسيرات راقصة فى المهرجان الفنية بالأقصر







احتفالات مولد الإمام أبوالحجاج الأقصرى







الطلبة فى الفصول مع بداية العام الدراسى







جنازة مهيبة لشهداء حادث إسنا الإرهابى



