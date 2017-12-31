عباس يجدد تأكيده التمسك بالقدس عاصمة للفلسطينيين أمام ضريح عرفات





رام الله (أ ف ب)

جدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس الأحد، تأكيده أن القدس الشرقية هى عاصمة للشعب الفلسطينى، وذلك فى الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

وقال عباس أمام عشرات الأشخاص فى محاذاة ضريح الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات فى رام الله "حاولوا ويحاولون أن يغيروا مجرى التاريخ ومجرى الجغرافيا ومجرى الأديان ومجرى الثورات ليقولوا أن القدس هى عاصمة للأخرين"، وتدارك "كلا، إنها عاصمة الشعب الفلسطينى الأبدية إن شاء الله".

وأضاف "مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يستطيعوا أن يغيروه، نحن هنا مرابطون وباقون وصابرون وصامدون".

ويأتى موقف عباس بعد أربعة أسابيع من التظاهرات التى تشهدها الأراضى الفلسطينية المحتلة احتجاجا على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأحيت حركة فتح الأحد، الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقها وانطلاق الثورة الفلسطينية. وجرى الاحتفال المركزى فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية المحتلة حيث مقر الرئيس الفلسطينى، فيما شارك الالاف فى احتفال مماثل فى قطاع غزة.