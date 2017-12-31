عباس: الفلسطينيون يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية





رام الله (رويترز)

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، أن الفلسطينيين يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية انحيازا ودعما لإسرائيل.

وأضاف عباس فى كلمة عبر التلفزيون بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) أن هذا التحدى يتمثل " بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها التاريخي."

وأعلن الرئيس الأمريكى فى السادس من الشهر الجارى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وتشهد الأراضى الفلسطينية منذ هذا الإعلان مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية فى الضفة الغربية وعلى الحدود مع قطاع غزة.

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين جراء هذه المواجهات فى الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان له اليوم إن حصيلة الإصابات التى تعاملت معها طواقمه حتى أمس بلغت 5404 إصابة منها 407 بالرصاص الحى و919 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط و3682 إصابة بالغاز المسيل للدموع، وقال عباس " إن القدس تواجه مؤامرة كبرى لتغيير هويتها وطابعها والاعتداء على مقدساتها المسيحية الإسلامية".