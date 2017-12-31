عاطلان يسرقان 74 ألف يورو من سيدة ألمانية تحت تهديد السلاح فى قنا





قنا- وائل محمد

سرق عاطلان، اليوم الأحد، أموال ومتعلقات سيدة ألمانية الجنسية، وذلك حال مرورها بطريق "نجع حمادى – أبو تشت" شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد بسرقة "مارجريت . م . ا" ألمانية الجنسية، حال مرورها بطريق "نجع حمادى - أبوتشت" الزراعى، واستقلالها سيارة مع سيدة مصرية مقيمة بمركز أبوتشت.



ودلت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائى، على تورط "محمود.ع"، و"محمد.ع"، فى السطو المسلح على السيدة الألمانية، وإيقاف السيارة التى تستقلها وسرقة 47 ألف يورو ومصوغات ذهبية منها تحت تهديد السلاح، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

