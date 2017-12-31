"طالبان" تنفى مسئوليتها عن هجوم استهدف جنازة مسئول محلى شرق أفغانستان

"طالبان" تنفى مسئوليتها عن هجوم استهدف جنازة مسئول محلى شرق أفغانستانالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:42 م
مسلحو طالبان
كابول (أ ش أ)
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نفت حركة طالبان الأفغانية، وجود أى صلة لها بالهجوم الذى استهدف جنازة مسئول محلى بإقليم "ننجاهار" الكائن شرقى أفغانستان، وأودى بحياة 17 شخصا على الأقل.
ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأحد، عن نور أحمد حبيبى نائب المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله: "إن السلطات تعتقد أن الهجوم وقع إثر انفجار قنبلة بين حشد من المواطنين الذين تجمعوا فى مدينة (جلال اباد) عاصمة الإقليم، لتأبين رئيس حى سابق، وليس بواسطة انتحاري، كما رجحت التقارير الأولية"، فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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