video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"طالبان" تنفى مسئوليتها عن هجوم استهدف جنازة مسئول محلى شرق أفغانستان

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:42 م
"طالبان" تنفى مسئوليتها عن هجوم استهدف جنازة مسئول محلى شرق أفغانستان مسلحو طالبان


كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

نفت حركة طالبان الأفغانية، وجود أى صلة لها بالهجوم الذى استهدف جنازة مسئول محلى بإقليم "ننجاهار" الكائن شرقى أفغانستان، وأودى بحياة 17 شخصا على الأقل.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الأحد، عن نور أحمد حبيبى نائب المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله: "إن السلطات تعتقد أن الهجوم وقع إثر انفجار قنبلة بين حشد من المواطنين الذين تجمعوا فى مدينة (جلال اباد) عاصمة الإقليم، لتأبين رئيس حى سابق، وليس بواسطة انتحاري، كما رجحت التقارير الأولية"، فيما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 8 من عناصر طالبان فى سلسلة غارات لسلاح الجو الأفغانى جنوبى البلاد

وزيرا خارجية باكستان وأفغانستان يناشدان حركة طالبان الانضمام لمحادثات السلام

مقتل 54 مسلحا وإصابة 46 آخرين تابعين لحركة طالبان فى عمليات بأفغانستان

افغانستان

اخبار افغانستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

صور.. الخطيب يعلن تركى آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلى

صور.. الخطيب يعلن تركى آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة