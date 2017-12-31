ضبط 81 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 600 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 600 حكمًا متنوعًا منها 465حكمًا جزئيًا و 125 حكم غرامات، 4هاربين من أحكام جنائية و6 أحكام مخالفات وتحصيل مبلغ 3400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 81 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وألقى ضباط الحملة القبض على كلا من المتهم " عبدالمعز.ع.ال"38 عاما عاطل ومقيم عين شمس القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3548 لسنة2017 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"شروع فى قتل" والمتهم "عادل.م.ع"58 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8720 لسنة2016 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة"تزوير" والمتهم "محمد.م.م"28 عاما عاطل ومقيم جلبانة دائرة مركز القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2053 لسنة2016 جنايات مركز القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن سنة بتهمة"سلاح نارى" والمتهم "خالد.م.ا"20 عاما عاطل ومقيم شارع البنك دائرة مركز القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3057 لسنة 2017 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة"شروع فى سرقة وسلاح نارى".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما القت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق القبض على عاطل بحوزته 8 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 24 كيلو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جاد رئيس مباحث مركز القنطرة شرق ومعاونيه بضبط المتهم " سليمان.ن.س"23 عاما عاطل ومقيم نمرة6 شرق قناة السويس دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزته 8 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 24 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشة المتهم بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4212 لسنة2017 جنايات مركز القنطرة شرق وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.