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ضبط متهمين هاربين من السجن المؤبد فى أحداث الشغب بديرمواس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:55 م
ضبط متهمين هاربين من السجن المؤبد فى أحداث الشغب بديرمواس اللواء ممدوح عبد المنصف


المنيا - حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز ديرمواس من ضبط متهمين من حكم بالمؤبد فى أحداث الشغب بمركز ديرمواس فى ٢٠١٤ وبحوزتهما سلاح نارى ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من المقدم محمد الدروى رئيس مباحث مركز ديرمواس يفيد ضبط كل من "فرغل .ع " ٣٥ سنة عامل زراعى و"مسعد .ع.م"، ٣٤ سنة عامل زراعى.

والمطلوبان فى أحكام المؤبد عقب أحداث العنف وبسؤالهما قررا أنهما كونا تشكيلا عصبيا تخصص فى السرقة بالإكراه واتخذت من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشطهما، وأرشدا عن زعيم التشكيل وبعد ويدعى "سلطان .ف" وجارى ضبطه، وبالانتقال بادر المتهمون إطلاق النار على القوات ولكن القوات تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح نارى ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها،تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

 


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