ضبط راكب أردنى بمطار القاهرة حاول تهريب ثعبان فى جيبه (صور)





كتبت-رحاب نبيل

تمكنت سلطات مطار القاهرة اليوم الأحد، من ضبط راكب أردنى أخفى ثعبانا داخل جيبه قبل صعوده الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان مما يمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الأردنية المتجهة إلى عمان اشتبه رجال الأمن فى الراكب الأردنى وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود ثعبان حى داخل جيب الجاكيت الذى يرتديه مما يمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة.

وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمصادرة الثعبان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب حيث تم إلغاء سفره وعرضه على الجهات الأمنية.



