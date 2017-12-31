ضبط تاجر لإدارته مخزن إعادة تعبئة وتصنيع العطور مجهولة المصدر بمنشأة ناصر





كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط تاجر عطور، وذلك لإدارته مخزن بالعقار سكنه بدون ترخيص، حيث تم ضبط كمية كبيرة من العطور مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طبط علامات لشركات عطور عالمية بقصد طرحها على الاسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تفيد بأن " حسن.ع " 39 سنة بائع، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11397 لسنة 2013 منشأة ناصر " تبديد " يدير مخزن بالعقار سكنه بدون ترخيص، وذلك لإعادة تعبئة وتصنيع العطور مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية لشركات عالمية بقصد طرحها على الاسواق، بقصد لتحقيق ارباح غير مشروعة .

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم على الفور استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه، حيث عثر داخل المخزن على 600 زجاجة عطور معدة للبيع، 300 زجاجة فارغة، 10 جركن بداخلهم مادة سائلة عطر خام "معدة للتعبئة "، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف حيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.