ضبط المتهمين بسرقة 6 كراتين حقن ولادة من داخل شركة المصل واللقاح بالعجوزة





كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف هوية المتهمين بسرقة كميات من حقن "آر إتش" الخاصة بالولادة من شركة المصل واللقاح بالعجوزة، حيث تبين أن عامل وفرد أمن بالشركة، بالإضافة إلى عامل سابق وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة لغلو ثمن المسروقات، وعدم تواجدها بالصيدليات أو المستشفيات الأخرى.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من مسئولى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "المصل واللقاح" يفيد اكتشافهم سرقة 6 كراتين تحتوى على حقن "أر إتش" يتم حقنها للسيدات عقب الولادة.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين وجود كسر بالثلاجة الخاصة بحفظ الأدوية، وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، والنقيب أحمد عادل أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل وفرد أمن وعامل سابق بالشركة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين استغلوا وقت صلاة الجمعة وانشغال العالمين بالشركة فى أداء الصلاة، وارتكبوا الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على كمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الحقن لغلو ثمنها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.