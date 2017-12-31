صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تكريك نهر النيل بكوم أمبو بعد شحوط البواخر

أجرى مساء اليوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات زيارة تفقدية مفاجئة لمحافظة أسوان شملت متابعة أعمال التكريك والتطهير أمام منطقة مراسى معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان, رافق وزير النقل خلال زيارة التفقدية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة أسوان وعدد من مسئولى الهيئة العامة للنقل النهرى والقيادات الأمنية ومسئولى شرطة السياحة والعائمات والنقل النهرى بأسوان.

فى نفس السياق جارى تنفيذ أعمال التكريك والتطهير أمام منطقة مراسى معبد كوم أمبو من خلال إحدى الشركات المختصة لتطهير كافة المواقع المستهدفة للقضاء نهائياً على ظاهرة شحوط البواخر السياحية ، بالتوازى مع تركيب علامات إرشادية وشمندورات ، بالإضافة إلى التنبية على قائدى البواخر بالتناوب بين اتجاهى الشمال والجنوب أثناء عملية الدخول والخروج لضمان سير البواخر السياحية فى الخط الملاحى المحدد لها، مع الاستعانة بقائدى البواخر من ذوى الخبرة لمشاركة المسئولين التنفيذيين فى تنظيم حركة العبور للبواخر السياحية بالمجرى الملاحى.



وزير النقل يتفقد أعمال تكريك نهر النيل بعد أزمة شحوط البواخر السياحية



الوزير يتفقد إحدى البواخر



جانب من جولة وزير النقل



أعمال التكريك