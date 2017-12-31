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والنواب ينسحبون من الجولة ويؤكدون: سنستجوب الوزير..

صور.. وزير البترول يتفقد شركة بتروجاس بسوهاج ويفتتح خط البترول الجديد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:23 م
صور.. وزير البترول يتفقد شركة بتروجاس بسوهاج ويفتتح خط البترول الجديد جانب من الجولة


سوهاج – عمرو خلف و محمود مقبول
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تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول ومحافظ سوهاج مستودع البوتاجاز بتروجاس بالمحافظة، وهو المشروع الذى يخدم أهالى المحافظة لاستقلالهم فى غاز البوتاجاز وعدم احتياجهم للمحافظات اللأخرى بالإضافة إمداد المحافظات الأخرى بالغاز الفائض.

 

وقال الملا: "منذ عام كنا فى هذا المكان نحلم بتنفيذ هذا المشروع واليوم نقوم بتفقد التشغيل التجريبى له بتكلفة بلغت 370 مليون جنيه تقريبا، ويعتبر هذ التشغيل التجريبى عيد لمحافظة سوهاج، حيث كان من اهتمامات الدولة لتوفير البترول لمحافظات الصعيد وبينهم سوهاج مما جعلها مستقلة عن المحافظات الأخرى".

 

وأضاف وزير البترول، أن التوسعات الجديدة تشمل 4 كرات تخزين للغاز الصب لسعة تخزينية 6500 طن، مشيرًا إلى أن تكلفة الكرات بلغت 130 مليون جنيه.

 

 وقام الوزير طارق الملا بافتتاح خط البترول الجديد الواصل بين مصنع التكرير بأسيوط ومصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج إضافة إلى إجراء جولة تفقدية على عدد من مستودعات البوتاجاز الجديدة ومستودعات شركة بوتاجاسكو للتأكد من انتظام العمل وفقا لخطة الوزارة.

 

على جانب آخر، انسحب 4 أعضاء من النواب بمحافظة سوهاج من زيارة المهندس طارق الملا وهم: "النائب أحمد حلمى الشريف وأحمد وائل المشنب وعلاء مازن ومحمد الجبالى"، وذلك على حد قول النائب أحمد حلمى الشريف لسوء الاستقبال تم للنواب الخمسة بمحطة الأحايوة بأخميم اليوم بالمصنع.

 

ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف نائب أخميم، لـ"اليوم السابع"، إن سبب الانسحاب هو محاولة قيام بعض المسئولين بالمحطة من منع النواب من كشف فساد التعينات بالمصنع.

 

وأضاف الشريف، أنهم سيتقدمون بطلب إحاطة لوزير البترول ورئيس مجلس الوزراء حول الفساد فى التعينات التى تمت بمحطة الأحايوة من غير أبناء محافظة سوهاج، متابعًا: "كان قد سبق لنا أن تقدمنا بطلب إحاطة عن تعيين 50 من أبناء أسيوط بالمحطة، والذى كان من الأولى تعيين أبناء سوهاج وعند نظر الطلب أصدر الوزير قرارا بوقف تعيين الخمسين إلا أنه تم التجديد لهم بإجراء تعيين جديده لهم مرة أخرى الأسبوع قبل الماضى".

وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(1)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(2)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(3)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(6)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(7)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(8)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(9)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(10)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(11)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(12)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(13)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(14)
 
وزير-البترول-يتفقد-شركة-بتروجاس-بالاحايوة---(15)
 

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