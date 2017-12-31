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صور.. ميادين الغردقة تتزين بأشجار عيد الميلاد لاستقبال العام الجديد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 ص
صور.. ميادين الغردقة تتزين بأشجار عيد الميلاد لاستقبال العام الجديد ميدان الدهار يتزين لاستقبال 2018


البحر الأحمر - عماد عرفة
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زينت ميادين مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، بأشجار الميلاد والأضواء المختلفة لاستقبال العام الميلادى الجديد.

 
فى ميدان الدهار أكبر ميادين المدينة، قامت محافظة البحر الأحمر بالأشتراك مع مجلس مدينة الغردقة بتزينة ووضع أشجار مضيئة بوسطة لاستقبال العام الميلادى الجديد، وكذلك ميدان السقالة وشارع النصر، وشارع شيرى.
 
 
وكان كلف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رؤوساء المدن والجهات التنفيذية بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة بفنادق المدن المختلفة .
 
كذلك كان قد كلف من قبل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن والجهات التنفيذية بالمحافظة، بالاستعدادت الكاملة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، من حيث نظافة وتجميل وتزيين الشوارع والميادين لاستقبال العام الجديد، بمنظور رائع ومميز خاص بالبحر الأحمر.
 
 
ميدان الدهار يتزين لاستقبال 2018
ميدان الدهار يتزين لاستقبال 2018

ميادين الغردقة تستعد لاستقبال العام الجديد
ميادين الغردقة تستعد لاستقبال العام الجديد

شارع شيرى بالغردقة
شارع شيرى بالغردقة

شارع النصر واضاءات العام الجديد
شارع النصر واضاءات العام الجديد
 
 

 


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