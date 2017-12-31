صور.. ميادين الغردقة تتزين بأشجار عيد الميلاد لاستقبال العام الجديد

صور.. ميادين الغردقة تتزين بأشجار عيد الميلاد لاستقبال العام الجديدالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 ص
ميدان الدهار يتزين لاستقبال 2018
البحر الأحمر - عماد عرفة
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زينت ميادين مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، بأشجار الميلاد والأضواء المختلفة لاستقبال العام الميلادى الجديد.
فى ميدان الدهار أكبر ميادين المدينة، قامت محافظة البحر الأحمر بالأشتراك مع مجلس مدينة الغردقة بتزينة ووضع أشجار مضيئة بوسطة لاستقبال العام الميلادى الجديد، وكذلك ميدان السقالة وشارع النصر، وشارع شيرى.
وكان كلف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رؤوساء المدن والجهات التنفيذية بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة بفنادق المدن المختلفة .
كذلك كان قد كلف من قبل اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن والجهات التنفيذية بالمحافظة، بالاستعدادت الكاملة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، من حيث نظافة وتجميل وتزيين الشوارع والميادين لاستقبال العام الجديد، بمنظور رائع ومميز خاص بالبحر الأحمر.
ميدان الدهار يتزين لاستقبال 2018
ميادين الغردقة تستعد لاستقبال العام الجديد
شارع شيرى بالغردقة
شارع النصر واضاءات العام الجديد
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