صور.. ميادين الغردقة تتزين بأشجار عيد الميلاد لاستقبال العام الجديد





البحر الأحمر - عماد عرفة

زينت ميادين مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، بأشجار الميلاد والأضواء المختلفة لاستقبال العام الميلادى الجديد.

فى ميدان الدهار أكبر ميادين المدينة، قامت محافظة البحر الأحمر بالأشتراك مع مجلس مدينة الغردقة بتزينة ووضع أشجار مضيئة بوسطة لاستقبال العام الميلادى الجديد، وكذلك ميدان السقالة وشارع النصر، وشارع شيرى.

وكان كلف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، رؤوساء المدن والجهات التنفيذية بالاستعداد لاحتفالات رأس السنة بفنادق المدن المختلفة .