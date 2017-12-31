صور.. مواطنو الفلبين والصين وسنغافورة وتايلاند يحتفلون بأعياد رأس السنة





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

انطلقت الألعاب النارية، والبلالين والاحتفالات بالتزامن مع انطلاق العام الجديد فى عدة عواصم آسيوية، منها الفلبين، وتايلاند، والصين، وهونج كونج وسنغافورة وتشهد هذه الدول احتفالات مهيبة، بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وتنوعت مظاهر الاحتفال فى هذه الدول، ما بين إطلاق الالعاب النارية و البلالين وإضاءة الأنوار الملونة وكذلك تقديم الرقصات والعروض الفنية فى الشوارع وارتداء ملابس سانتا كلوز .

هذا وقد تزينت الشوارع والميادين العامة فى الصين، وعدد من الدول الآسيوية، على مدار الأيام الماضية، استعدادًا للاحتفال بأعياد رأس السنة .



انطلاق الالعاب النارية فى تايلاند



تايلاند تحتفل بأعياد رأس السنة



سماء تايلاند تضيئ بالالعاب النارية



فرحة مواطنى الفلبين بأعياد الكريسماس



مواطن فلبينى يحتفل بالكريسماس



البلالين تنطلق احتفالا بأعياد رأس السنة فى الفلبين



احتفالات الفلبين بأعياد رأس السنة



انطلاق الالعاب النارية فى هونج كونج



انطلاق الالعاب النارية فى هونج كونج حتفالا بالكريسماس



جانب من احتفالات هونج كونج بالكريماس



اطلاق الالعاب النارية فى هونج كونج بالتزامن مع احتفالات الكريسماس



احتفالات الصين برأس السنة



الصين تحتفل بأعياد رأس السنة



شعب سنغافورة يتحدى المطر ويحتفل بأعياد رأس السنة



رغم برودة الجو والامطار شعب سنغافورة يحتفل بالكريسماس



مواطنى سنغافورة يحتفلون بالكريسماس



انطلاق الالعاب النارية فى سنغافورة



الالعاب النارية تضيئ سماء سنغافورة