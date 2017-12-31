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صور.. مهاب مميش يشهد حفل تكريم العاملين المحالين للمعاش بقناة السويس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:21 م
صور.. مهاب مميش يشهد حفل تكريم العاملين المحالين للمعاش بقناة السويس مهاب مميش يشهد حفل تكريم العاملين بالهيئة المحالين للمعاش


الإسماعيلية- جمال حراجى
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شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، احتفالية تكريم 382 من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالهيئة فى مدن القناة ومكاتبها الرئيسية، بحضورعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، ومجموعة من العاملين بصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التابعة للهيئة بالإسماعيلية.

 

وقدم مميش الشكر للعاملين المكرمين، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم فى أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم فى إعلاء قيمة وقامة هيئة قناة السويس.

 

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إلى أهمية العنصرالبشرى باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستفادة من خبرات العاملين، وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

 

وشدد الفريق مميش، على أن الهيئة لا تنسى أبناءها، واعدًا بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية كافة احتياجاتهم تقديرًا لمجهوداتهم الجليلة، موضحًا أن الهيئة استطاعت تنويع مصادر دخلها، وألا تقتصر على رسوم العبور من خلال إستراتيجية عمل تتضمن تطوير أنشطتها واستحداث أنشطة جديدة، بالإضافة إلى تبنى مشروعات تنموية وخدمية، وهو ما تكلل بالنجاح فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لسلسلة من الإنجازات تشمل المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى ومشروع الكبارى العائمة وتدشين السفينة أحمد فاضل، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومي.

 

من جانبها تقدمت منى المصرى رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة، بالشكر للفريق مُهاب مميش، لحرصه الدائم على عقد هذا اللقاء وتكريم السادة العاملين ممن بلغوا سن المعاش.

 

مميش يشهد تكريم المحالين للمعاش
مميش يشهد تكريم المحالين للمعاش

 

جانب من المشاركين والمعاشات
جانب من المشاركين والمعاشات

 

مميش أثناء الاحتفال
مميش أثناء الاحتفال

 

مميش يصافح أحد المحالين للمعاش
مميش يصافح أحد المحالين للمعاش

 

جانب من قيادات الهيئة أثناء الحفل
جانب من قيادات الهيئة أثناء الحفل

 

مميش يتحدث للعاملين المحالين للمعاش
مميش يتحدث للعاملين المحالين للمعاش

 

جانب من القيادات والعاملين بالهيئة
جانب من القيادات والعاملين بالهيئة

 


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