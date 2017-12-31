صور.. مقتل مسئول بشرطة كولورادو الأمريكية بعد إطلاق النار عليه خلال عمله





(رويترز)

قال مكتب رئيس شرطة مقاطعة دوجلاس، إن مسلحا فتح النار على نواب لرئيس الشرطة كانوا يحققون فى بلاغ عن خلاف عائلى بمنطقة قرب دنفر، اليوم الأحد، مما أدى إلى مقتل أحد الضباط قبل إطلاق النار على المشتبه به ومقتله على ما يبدو.

وقال مكتب رئيس الشرطة على حسابه على موقع تويتر إن المسلح أطلق النار على أربعة نواب آخرين واثنين من المدنيين "ولم يعد يشكل تهديدا"، ولم تصدر أى تصريحات حول حالة الضباط والمدنيين المصابين.

وقال جيسون بلانشارد المتحدث باسم مكتب رئيس الشرطة إن النواب كانوا يتحركون بناء على بلاغ بإطلاق نار فى منطقة سكنية بالقرب من مقاطعة دوجلاس، على بعد 16 ميلا جنوبى دنفر، حوالى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى، ويجهز مسؤولو المقاطعة ملجأ طوارئ لمن تركوا منازلهم جراء الحادث استنادا إلى "حجم ومدى التحقيقات".



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