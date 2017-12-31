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صور.. مصرع شخص جراء العاصفة كارمن فى فرنسا

الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:29 م
صور.. مصرع شخص جراء العاصفة كارمن فى فرنسا ارتفاع الأمواج فى فرنسا


باريس (أ ف ب)
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أسفرت العاصفة كارمن، الثالثة هذا الموسم التى تضرب غرب أوروبا، عن قتيل الأحد، فى فرنسا حيث توقعات الأرصاد رياحا ليلة رأس السنة تصل سرعتها إلى 140 كلم فى الساعة.

وقضى رجل ستينى الاحد بسقوط شجرة على سيارته قرب سان-جان-بييه-دو-بور فى جنوب غرب فرنسا، بحسب الدرك.

وكانت السلطات الفرنسية توقعت وصول كارمن صباح الاثنين، وهى العاصفة الثالثة التى تضرب اوروبا بعد آنا وبرونو فى ديسمبر. ومنذ بعد ظهر الاحد، هطلت امطار غزيرة على غرب البلاد رافقتها رياح شديدة.

وأفادت الأرصاد الفرنسية أن "كارمن ستتحول عاصفة خلال الليل مع دنوها من السواحل الفرنسية"، موضحة أن هذا النوع "من العواصف الشتائية العنيفة" يهب ثلاث إلى أربع مرات سنويا.

وأضافت أن الرياح الشديدة سيتسع نطاقها سريعا صباح الاثنين، متوقعة أن تراوح سرعتها بين 120 و140 كلم فى الساعة على ساحل الأطلسى وكذلك فى كورسيكا (جنوب شرق). 

الأمواج المرتفعة فى فرنسا
الأمواج المرتفعة فى فرنسا

 

العاصفة كارمن فى فرنسا
العاصفة كارمن فى فرنسا

 

الامواج فى شواطئ فرنسا
الامواج فى شواطئ فرنسا

 

عاصفة فى فرنسا
عاصفة فى فرنسا

 


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